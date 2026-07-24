'패스 오브 엑자일', 신규 리그 '올플레임의 저주' 25일 업데이트

Advertisement

Advertisement

Advertisement

카카오게임즈가 서비스하는 핵앤슬래시 PC 온라인게임 '패스 오브 엑자일'이 신규 리그와 함께 대규모 콘텐츠 개편에 나선다.

카카오게임즈는 그라인딩 기어 게임즈가 개발한 '패스 오브 엑자일'의 신규 리그 '올플레임의 저주'를 25일 업데이트 한다고 밝혔다.

'올플레임의 저주'는 이용자가 '올플레임'의 힘을 이용해 심해를 탐험하고 괴물을 처치하면서 바닷속에 잠든 전설의 난파선을 찾아가는 이야기를 다룬다. 여러 지역의 해도를 자유롭게 배치해 자신만의 탐험 경로를 설계할 수 있으며, 이를 통해 고대 유물을 비롯한 신규 보상을 획득할 수 있다.

Advertisement

이번 시즌에는 기존 콘텐츠도 대폭 개편된다. 시즌 20 '트라투스의 용병' 리그를 상시 콘텐츠로 편입해 액트3 이후부터 용병을 지속적으로 활용할 수 있게 된다. '사이온'의 세 번째 전직 클래스 '루미너리'도 추가된다. 루미너리는 용병을 영구 고용할 수 있는 전직 클래스로, 용병의 장비를 자유롭게 교체하면서 다양한 전투 빌드를 구성할 수 있는 것이 특징이다.

Advertisement

소켓 시스템도 전면 개편한다. 앞으로는 소켓 색상과 관계없이 모든 젬을 장착할 수 있으며, 소켓과 동일한 색상의 젬을 장착하면 추가 효과를 얻을 수 있다. 기존 '심연'과 '군단' 리그 콘텐츠도 손본다. 심연은 전투 메커니즘과 시각 효과를 보다 직관적으로 개선하고 신규 보스 몬스터를 추가한다. 군단에는 신규 화폐를 이용해 고유 방어구의 능력치를 이전할 수 있는 제작 시스템을 도입하며 전용 신규 보상도 추가한다.

이밖에 신규 엔드게임 콘텐츠와 특별 보상을 선보이는 한편, 주문 지팡이의 능력치를 상향하고 새로운 스킬을 추가하는 등 직업 간 밸런스 조정도 진행한다.

Advertisement

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com