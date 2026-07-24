'이지훈♥' 아야네 맞아? '둘째 임신' 확 달라진 몸매에..."날씬했던 시절 그리워"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 이지훈의 아내 아야네가 둘째를 임신 중인 근황과 함께 임신 전 모습을 공개하며 솔직한 심경을 전했다.

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24일 아야네는 "임신하니 날씬할 때가 그리워 추억여행"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진은 첫째 딸의 돌 촬영 당시 함께 남긴 가족사진과 아야네의 단독 사진이다. 아야네는 "돌 촬영할 때 엄마 단독도 찍어주셔서"라며 당시의 추억을 떠올렸다.

이어 "우리 가족 곧 +1. 내 아가 최애 사진! 진짜 돌 촬영 너무 잘했다"며 만족감을 드러냈다. 임신 전 늘씬한 몸매와 환한 미소가 담긴 사진은 현재 둘째를 임신 중인 모습과 또 다른 매력을 보여주며 눈길을 끌었다.

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최근 아야네는 둘째를 임신한 이후의 변화도 꾸준히 공개해왔다. 그는 "요즘 나의 모습. 갑자기 몸이 확 커짐 이슈!"라는 글과 함께 한층 불러온 배를 두 손으로 감싼 사진을 공개하며 출산을 앞둔 설렘을 전했다.

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특히 임신 20주에 접어든 아야네는 본격적인 몸 관리에 나선 근황도 알렸다. 편안한 환경에서 산전 관리를 받으며 건강하게 둘째를 맞이하기 위한 준비에 집중하고 있는 모습으로 많은 응원을 받았다.

한편 이지훈과 아야네는 14살의 나이 차를 극복하고 지난 2021년 결혼했다. 두 사람은 결혼 이후 유튜브와 SNS를 통해 일상을 꾸준히 공유하며 팬들과 활발히 소통해왔고, 지난해 첫째 딸을 품에 안았다.

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최근 둘째 임신 소식을 전한 두 사람은 새로운 가족을 맞이할 준비를 이어가고 있으며, 행복한 일상을 공개하며 많은 이들의 축하와 응원을 받고 있다.

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shyun@sportschosun.com