AI 대회로 변신한 넥슨 NYPC, 6000명 몰렸다…8월 29일 본선

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알고리즘 중심의 프로그래밍 대회에서 인공지능(AI) 활용 역량을 겨루는 대회로 변신한 '넥슨 영 프로그래머스 컵(NYPC)'에 약 6000명의 참가자가 몰렸다.

넥슨은 AI 전략형 프로그래밍 대회 NYPC의 온라인 예선을 마치고 파이널 라운드 진출자를 확정했다고 24일 밝혔다.

올해 NYPC는 기존 알고리즘 문제 풀이 중심에서 AI 활용 능력을 평가하는 방식으로 전면 개편됐다. 대회에는 약 6000명이 참가 신청을 하며 변화된 대회 방식에 대한 높은 관심을 나타냈다. 특히 올해 처음 해외로 참가 범위를 확대한 '마스터 트랙'에서는 베트남 참가자가 약 1000명에 달했다. 마스터 트랙은 만 19세 이상 대학생을 대상으로 진행되며, 넥슨은 이번 대회를 통해 NYPC의 향후 글로벌 확대 가능성을 확인했다.

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지난 6월 29일부터 7월 8일까지 마스터 트랙, 7월 10일부터 19일까지 루키 트랙 온라인 예선이 각각 진행됐으며, 경쟁을 거쳐 각 트랙에서 약 70명씩 본선 진출자가 가려졌다. 파이널 라운드는 오는 8월 29일 서울에서 열린다. 기존 판교 넥슨 사옥이 아닌 새로운 장소에서 두 트랙의 오프라인 본선과 시상식을 함께 진행한다.

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루키 트랙에서는 정해진 하나의 정답을 찾기보다 참가자 스스로 해법을 찾아가는 '휴리스틱(Heuristic)' 방식의 문제를 통해 전략적 사고 능력을 겨룬다. 마스터 트랙은 AI 에이전트를 활용한 팀 대결로 진행된다.

총상금은 5000만원 규모다. 각 트랙에서 위너, 골드, 실버, 브론즈 등급으로 수상자를 선정하며, 두 트랙 우승자에게는 문화체육관광부 장관상이 수여된다. 이밖에 한국콘텐츠진흥원 원장상, 게임문화재단 이사장상, 넥슨재단 이사장상 등이 마련됐다. 마스터 트랙 수상자에게는 넥슨 체험형 인턴십에 도전할 수 있는 기회도 제공한다.

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김정욱 넥슨재단 이사장은 "AI 전략형 프로그래밍 대회로 새롭게 태어난 NYPC 예선에서 참가자들의 역량과 성장 가능성을 확인할 수 있었다"며 "본선에서도 참가자들이 기량을 펼치고 한 단계 더 성장하는 경험을 쌓기를 바란다"고 말했다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com