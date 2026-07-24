'건강이상설' 고지용, 아직도 뼈만 남았네...이재진과 반가운 재회 "오랜만에 둘이"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 그룹 젝스키스 출신 고지용이 멤버 이재진과 오랜만에 만나 반가운 근황을 전했다.

Advertisement

24일 고지용은 "재진형과 오랜만에 둘이 만난 금요일 #젝스키스 #이재진"이라는 글과 함께 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 고지용과 이재진이 한 공간에서 나란히 앉아 편안한 시간을 보내는 모습이 담겼다.

주말을 앞둔 두 사람은 배달 음식을 앞에 두고 여유롭게 대화를 나누며 오랜 우정을 이어갔다. 꾸밈없는 자연스러운 분위기에서 환한 미소를 짓는 두 사람의 모습은 팬들의 반가움을 자아냈다.

Advertisement

특히 최근 건강 이상설로 많은 걱정을 샀던 고지용의 근황에도 관심이 집중됐다. 이전보다 건강을 되찾은 모습이지만, 여전히 날씬한 체형이 눈길을 끌었다.

Advertisement

앞서 고지용은 건강 악화로 힘든 시간을 보냈던 사실을 직접 고백한 바 있다. 그는 "간수치가 급성으로 올라가 입원했다"며 "간경화 직전까지 갔었다"고 밝혀 많은 이들을 놀라게 했다.

당시 고지용은 키 180cm에 몸무게가 63kg까지 줄어들 정도로 급격한 체중 감소를 겪었다고 전해 팬들의 걱정을 샀다. 이후 의료진의 권유에 따라 술을 완전히 끊고 건강 회복에 전념했으며, 생활 습관을 바꾸면서 몸 상태를 회복하는 데 집중해왔다.

Advertisement

한편 고지용은 1997년 그룹 젝스키스로 데뷔해 큰 사랑을 받았으며, 이후 팀을 떠나 연예계를 은퇴하고 사업가로 활동해왔다.

Advertisement

2013년 가정의학과 전문의 허양임과 결혼해 슬하에 아들을 두고 있으며, 최근에는 틱톡 라이브 방송 등을 통해 팬들과 소통하며 새로운 활동을 이어가고 있다.

shyun@sportschosun.com