임창정 DNA 어마어마하네...9세 아들, 피는 못 속여 "다리 스텝이 아빠"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 임창정의 아내 서하얀이 아빠를 꼭 닮은 음악 DNA를 뽐낸 아들의 일상을 공개하며 흐뭇한 미소를 지었다.

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24일 서하얀은 "슬기로운 준재의 사생활"이라는 글과 함께 영상을 게재했다.

공개된 영상에는 음반 매장을 찾은 넷째 아들 준재 군의 모습이 담겼다. 다양한 음반을 둘러보며 매장 곳곳을 구경하던 준재 군은 음악이 흘러나오자 자연스럽게 리듬을 타기 시작했다.

특히 음악에 흠뻑 빠진 준재 군은 발로 스텝을 밟으며 춤을 추는 등 남다른 흥을 발산했다. 이를 지켜보던 서하얀은 "음반샵 구경하느라 안 나옴"이라며 음악에 푹 빠진 아들의 모습을 흐뭇하게 바라봤다.

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이어 "다리 스텝 폼이 아빠"라고 덧붙이며 임창정을 꼭 닮은 춤선과 리듬감을 언급해 웃음을 자아냈다. 아빠를 닮은 자연스러운 음악 감각과 흥 넘치는 모습은 보는 이들의 미소를 자아냈다.

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평소에도 서하얀은 다섯 아들과 함께하는 일상을 SNS를 통해 꾸준히 공유하며 팬들과 소통하고 있다. 아이들의 성장 과정과 가족의 소소한 일상을 공개할 때마다 많은 응원과 관심이 이어지고 있다.

특히 준재 군은 최근 음악 분야에서 뛰어난 재능을 인정받으며 화제를 모았다. 피아노를 전공하고 있는 준재 군은 '2026 예술의전당 음악영재아카데미 54기 신입생 선발 오디션'에 최종 합격하며 뛰어난 실력을 입증했다. 만 9세라는 어린 나이에도 꾸준한 연습과 노력으로 값진 성과를 이뤄 많은 축하를 받았다.

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한편 임창정은 2017년 18세 연하의 서하얀과 결혼해 슬하에 다섯 아들을 두고 있다. 가족의 일상을 꾸준히 공개하며 팬들과 소통하고 있는 가운데, 음악적 재능을 이어받은 아들의 성장에도 관심이 쏠리고 있다.

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shyun@sportschosun.com