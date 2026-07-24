이영지, 워터밤 출연 전 간곡한 부탁에도…"어림도 없지" 결국 물세례

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 이영지가 '워터밤' 무대를 앞두고 "물을 뿌리지 말아달라"고 간곡히 부탁했지만, 결국 흠뻑 젖은 모습으로 웃음을 안겼다.

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이영지는 24일 자신의 SNS 스토리에 셀카 한 장을 공개했다.

사진 속 이영지는 누드톤 메이크업과 금발 헤어스타일, 화려한 액세서리로 꾸민 무대 의상을 완벽하게 소화하며 눈길을 끌었다.

특히 만족스러운 스타일링을 자랑하듯 "오늘 얼굴 마음에 드는데 물 안 뿌려주실 수 있냐. 어떻게 안 되냐"는 글을 덧붙여 웃음을 자아냈다.

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이날 이영지는 '워터밤 서울 2026' 무대에 올랐다. 워터밤은 아티스트와 관객이 서로 물을 뿌리며 공연을 즐기는 대표적인 여름 페스티벌이다.

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마음에 드는 메이크업과 헤어스타일을 유지하고 싶었던 이영지는 공연 전 팬들을 향해 "물을 뿌리지 말아달라"고 귀엽게 부탁했지만, 워터밤의 상징 같은 '물세례'는 피할 수 없었다.

몇 시간 뒤 이영지는 "어림도 없지요"라는 짧은 글과 함께 물에 흠뻑 젖은 사진을 공개했다. 금발 머리와 메이크업은 물론 의상까지 모두 젖은 모습으로 카메라를 응시하는 그의 체념한 표정이 폭소를 자아냈다.

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팬들 역시 "그걸 어떻게 참냐", "워터밤에서 제일 어려운 부탁이었다", "그래도 젖어도 예쁘다" 등 유쾌한 반응을 보이며 이영지와 함께 웃었다.

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한편 이영지는 오는 31일 오후 8시 35분 첫 방송되는 tvN 새 예능 프로그램 '우주떡집'에 출연한다.

narusi@sportschosun.com