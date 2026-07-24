이지혜, 2억 포르쉐 번호판 증발…"도난도 세금 문제도 아니었다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 이지혜가 차량 번호판이 사라지는 황당한 일을 겪은 뒤 무사히 번호판을 되찾았다고 직접 밝혔다.

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이지혜는 24일 자신의 SNS를 통해 차량 번호판이 사라진 사진을 공개하며 "번호판이 없어졌…" "황당……"이라는 글을 남겼다.

공개된 사진에는 흰색 포르쉐 파나메라가 주차돼 있었지만 차량 전면 번호판이 통째로 사라져 있었다. 번호판이 있어야 할 자리만 텅 비어 있는 모습에 팬들의 걱정도 이어졌다.

누리꾼들은 "도난당한 것 아니냐", "주행 중 떨어진 것 같다", "빨리 신고해야 한다", "무슨 일이냐" 등의 반응을 보였다.

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이후 이지혜는 추가 게시물을 통해 상황을 직접 설명하며 오해를 바로잡았다.

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그는 "도난 아니고요. 세금 문제 아니고요"라며 각종 추측을 일축했다.

이어 "경찰서 분실 신고 후 구청에서 재발급받았어요"라며 "신사중 어디선가 떨어진 번호판을 보셨다는 분의 제보가 있었습니다. 잘 해결되었어요"라고 전했다.

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번호판이 사라진 이유는 아직 명확히 알려지지 않았지만, 주행 중 신사동 일대에서 떨어진 것으로 추정되는 가운데 시민의 제보까지 이어지며 해프닝은 무사히 마무리됐다.

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사진 속 차량은 포르쉐의 럭셔리 스포츠 세단 파나메라로 추정된다. 국내 판매 가격은 기본 모델 기준 약 1억8400만원부터 시작하며, 옵션에 따라 2억원을 웃돈다.

narusi@sportschosun.com