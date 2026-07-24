'환연2' 이나연, 모발이식 부작용 머리 30cm 빠지고 오열.."하얀 두피가 보여"

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[스포츠조선 정안지 기자]티빙 '환승연애 2' 출신이자 JTBC 스포츠 아나운서 이나연이 모발이식 후 예상치 못한 심각한 부작용을 겪었다며 당시 심경을 솔직하게 털어놨다.

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24일 유튜브 채널 '일단이나연 NAYEON'에는 "모발이식, 그동안 말하지 못했던 이유"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 이나연은 "모발이식 후기 절망 편을 가지고 왔다"라면서 "잘 안됐다. 잘 안된 걸 떠나서 엄청나게 큰 부작용을 겪었다"라고 털어놨다.

평소 한쪽 이마 라인이 M자 형태인 것이 고민이었다는 그는 비절개 방식의 롱헤어 모발이식을 선택했다고 밝혔다.

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그는 "비절개를 했던 게 어쩌면 패착이지 않았을까 싶다"라면서 "마취가 3~4개월 동안 풀리지 않았다. 마취약이 나와 맞지 않았던 것 같다"고 당시를 떠올렸다.

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이어 "처음에는 얼굴이 너무 예뻐진 게 느껴졌다. 헤어라인이 중요한 건 인정한다. 처음 일주일 정도 경과는 좋았다"라고 말했다.

하지만 열흘 정도가 지나면서 예상치 못한 문제가 발생했다. 이나연은 "열흘쯤 후부터 머리가 빠지기 시작했다. 심은 쪽이 아니라 뒤쪽이 빠지기 시작했다"라며 "하얀 두피가 보이기 시작했고 대머리가 됐다"라며 충격적인 당시 상황을 털어놨다.

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병원에서도 10년 만에 처음 보는 환자라고. 이에 한의원, 탈모 병원, 대학병원까지 갔다는 이나은 "명확한 원인을 아무 데서도 못 찾는다고 한다. 탈모가 그렇다고 하더라"라면서 "내가 원래 면역 반응 안 좋은 사람이고 두피 건강도 좋지 않았는데 마취약이 들어갔을 때 반응이 안 좋았던 걸 수도 있다고 하더라"고 설명했다.

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이나연은 "1,2cm 채우려다가 30cm가 날아갔다"라면서 "12월 말에 그 일이 생긴 뒤 2026년 1월부터 3,4개월을 지옥에서 살았다"라고 털어놨다.

이어 "빠진 곳들 주변으로 더 빠지기 시작했다. 진짜 탈모가 왔다. 세상이 무너지는 줄 알았다"라면서 "집에서 혼자 봤을 때는 눈물도 났다"라고 당시 심경을 전해 안타까움을 자아냈다.

다만 병원을 향한 오해는 경계했다. 이나연은 "병원은 잘못이 없다. 어디에서 시술받았어도 나는 이렇게 될 사람이었던 것 같다"라면서 "모발이식을 고민하는 분들이 있다면 최소 한 달 정도는 두피 건강을 충분히 관리한 뒤 시술받는 것을 추천한다"고 자신의 경험을 바탕으로 조언을 전했다.

anjee85@sportschosun.com