붐 29개월 딸, 걸그룹 욕심낼만한 미모...'큰 눈·상큼 미소' 이미 완성형 ('최우수산')

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 붐 딸 29개월 윤서 양이 인형 같은 미모와 사랑스러운 먹방으로 시청자들의 시선을 사로잡았다.

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24일 MBC 측은 "인터넷 반응 휩쓴 아기들과 떠나는 등산 여행"이라는 제목의 '최우수산' 예고편을 공개했다.

영상 속에는 장동민과 지우, 시우 남매, 허경환과 막내 조카 리아, 붐 딸 윤서와 함께 산행에 나서는 모습이 담겼다.

특히 이날 처음 모습을 드러낸 붐의 딸 윤서 양은 또렷한 이목구비와 커다란 눈망울, 인형을 연상케 하는 사랑스러운 비주얼로 단번에 시선을 사로잡았다. 간식을 먹는 모습은 귀여움을 한층 더했다. 한 손으로 음식을 꼭 쥔 채 오물오물 먹는 모습과 해맑은 미소는 보는 이들의 미소를 자아내며 '랜선 이모, 삼촌'들의 마음을 녹였다.

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이에 제작진은 "예고에 (윤서)나온 뒤 핫토픽에 올라왔다"라고 하자, 붐은 "처음이라서 그럴 거다. 윤서를 궁금해하시는 분들이 많았다"라며 웃었다.

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또한 허경환의 조카 리아 양은 삼촌의 대표 유행어를 따라 하는 것은 물론 음악에 맞춰 춤을 추는 등 남다른 끼를 발산해 시선을 집중시켰다. 장동민의 딸 지우와 아들 시우 역시 귀여운 매력을 발산하며 아기들의 좌충우돌 등산기가 훈훈한 재미를 예고했다.

한편, 붐은 지난 2022년 비연예인 아내와 결혼했으며, 결혼 2년 만에 첫째 딸 윤서를 품에 안았다. 이후 최근 둘째 딸까지 얻으며 두 딸의 아버지가 됐다.

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anjee85@sportschosun.com