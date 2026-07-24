이지훈♥아야네 24개월 딸, 일본어 3일만 65% 이해…"적응 능력 놀라워"

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[스포츠조선 정안지 기자]뮤지컬 배우 이지훈의 아내 아야네가 24개월 딸 루희의 놀라운 언어 습득 능력을 공개했다.

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아야네는 24일 자신의 SNS를 통해 "요즘 엄마랑 둘이 있을 땐 일본어로만 이야기한다"라면서 폭풍성장 중인 딸 루희 양의 근황을 전했다.

그는 "루희 성향 자체가 겁 없이 다 도전해보는 스타일이라 그런지 말도 실수해도 다 따라 해보는 성격이라 시작해 보았다"라고 설명했다. 이어 "이제 3, 4일 지났는데 곧장 알아듣는 게 신기하다"라며 "아직 본인부터 일본어가 잘 나오진 않지만 엄마 말 따라 하기도 하고 내 말은 65% 정도 알아듣더라"라며 놀라워했다. 그러면서 "아이의 적응 능력이 놀랍더라"라고 전했다.

아야네는 딸에게 일본어를 알려주게 된 계기도 공개했다. 그는 "엄마가 최근에 한국에 왔었는데 손녀와 대화가 하나도 안 되더라"면서 "자주 못 봐서 뭔가 더 죄송한 느낌이 들더라"고 털어놨다.

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한편, 아야네는 뮤지컬 배우 이지훈과 14세 나이 차를 극복하고 2021년 결혼했으며, 지난해 딸 루희를 품에 안았다. 아야네는 현재 SNS와 유튜브 등을 통해 육아 일상을 공유하며 소통 중인 가운데 최근 둘째 임신 소식을 전해 많은 이들의 축하를 받았다.

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anjee85@sportschosun.com