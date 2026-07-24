김성수♥박소윤, 열애 7개월만에 '신랑신부' 한복 입었다.."박술녀 패션쇼 무대" (신랑수업)

Advertisement

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 배우 김성수와 쇼호스트 박소윤이 공개 열애 7개월 만에 특별한 혼례복 자리에 함께하며 결혼을 향한 핑크빛 분위기를 드러냈다.

24일 방송된 채널A '신랑수업2'에서는 김성수와 박소윤이 한복 명장 박술녀를 만나 예비 신랑신부 같은 설렘 가득한 시간을 보내는 모습이 공개됐다.

이날 두 사람은 한복전문가 박술녀를 찾아가 특별한 경험을 했다. 지난해 12월부터 공개 열애를 이어오고 있는 김성수와 박소윤은 박술녀의 제안으로 자선 패션쇼 무대에 신랑신부 모델로 참여하게 됐다.

Advertisement

두 사람의 모습을 본 출연진들도 자연스럽게 결혼 이야기를 꺼냈다. 이현이는 "패션쇼도 하고 예복도 겸사겸사 달라고 하자"며 분위기를 이끌었고, 김요한 역시 이에 동조하며 두 사람의 관계를 응원했다.

Advertisement

박술녀는 김성수를 향해 남다른 칭찬을 아끼지 않았다. 그는 박소윤에게 "키만 큰 게 아니라 관리를 잘했다. 그냥이 아니고 진짜 괜찮지 않냐"며 김성수의 매력을 강조했다.

이어 자신의 결혼 이야기를 전하며 적극적인 조언도 건넸다. 박술녀는 "우리는 12월에 만나서 3월 5일에 결혼했다. 그냥 '나 좋으니까 결혼해주세요' 하면 되는 거 아니냐. 나는 그렇게 매달렸다"고 말해 특유의 솔직하고 당당한 매력을 드러냈다.

Advertisement

이를 들은 탁재훈은 "저것도 매력 있다. 저러면 남자들이 무조건 결혼할 것 같다. '결혼해주세요' 하는데 어떻게 안 하냐"며 박술녀의 적극적인 모습에 감탄해 웃음을 자아냈다.

Advertisement

박소윤은 김성수에 대해 "정말 섬세하다"고 칭찬했고, 박술녀 역시 두 사람의 모습을 지켜본 뒤 "신랑수업에서 보니까 소심해서 잔소리가 많겠네 했는데, 그걸 조금 감수하면 9가지는 좋을 것 같다. 내 말 듣고 해봐라. 후회 없다"며 김성수를 강력 추천했다.

이후 김성수가 한복을 입고 등장하자 박소윤은 "한복도 잘 어울리시는구나"라며 감탄을 이어갔다. 평소와 다른 한복 차림의 김성수에게 시선을 떼지 못하는 모습은 두 사람 사이의 달달한 분위기를 더욱 부각했다.

박소윤이 환복을 하러 간 사이 박술녀는 김성수에게 "올해 결혼하면 되겠다. 가을쯤 해서. 엄마 한복도 내가 해주겠다. 행복한 줄 알아라"고 말해 모두를 놀라게 했다. 이에 김성수는 "너무 행복하다"며 미소를 지었다.

특히 박술녀는 두 사람을 위해 특별한 선물까지 준비했다. 그는 "두 사람이 잘 됐으면 하는 마음에 이불을 준비했다. 신랑신부 부모님께 드리는 예단"이라고 밝혀 훈훈함을 더했다. 이를 본 탁재훈은 "나도 재혼한다고 하고 찾아갈까"라고 농담해 현장을 웃음바다로 만들었다.

패션쇼를 앞두고 김성수는 처음 무대에 서는 박소윤을 위해 직접 옷매무새를 정리해주고 조언을 건네는 등 세심한 모습을 보였다. 무대에서는 윤정수, 박해미 등 지인들과 만나 반갑게 인사를 나누며 화기애애한 분위기를 이어갔다.

한편 김성수와 박소윤은 지난해 12월 '신랑수업' 시즌1을 통해 인연을 맺은 뒤 공개 열애를 시작했다. 방송을 통해 서로를 배려하는 모습을 보여주며 많은 응원을 받고 있다.

shyun@sportschosun.com