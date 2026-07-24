탁재훈, "나이 많으면 죽어야지"...소개팅 못 받아 폭발 "멀쩡한 나를 두고!" (신랑수업)

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 탁재훈이 소개팅 주선 순서를 두고 서운함을 드러내며 특유의 입담을 폭발시켰다.

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24일 방송된 채널A '신랑수업2'에서는 김성수의 후배를 소개하는 자리가 공개된 가운데, 예상치 못한 탁재훈의 반응이 웃음을 안겼다.

이날 김요한은 김성수를 만나기 위해 기다리고 있었다. 하지만 "오늘 다른 분이 나갈 거다. 형의 후배를 소개해주려고 한다"는 이야기를 듣자 깜짝 놀라는 모습을 보였다.

이에 김성수는 "저도 나가려고 했는데 이승철 형이 '말 많으니까 나가지 말라'고 해서 못 나갔다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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이후 상황을 지켜보던 탁재훈은 뜻밖의 반응을 보였다. 그는 "지금 김요한 상황이 어떤 줄 알고 소개해준 거냐"며 "멀쩡한 나를 두고!"라고 외쳐 웃음을 자아냈다.

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자신보다 먼저 소개팅 기회를 받지 못한 것에 서운함을 드러낸 탁재훈은 특유의 재치 있는 투덜거림으로 분위기를 이끌었다.

김성수는 탁재훈을 달래며 "형이랑 소개팅 상대랑 나이 차이가 너무 많이 나서 안 된다"고 이유를 설명했다. 하지만 탁재훈은 이에 굴하지 않고 "나이 많으면 죽어야지"라고 받아쳐 출연진들의 폭소를 터뜨렸다.

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한편 채널A '신랑수업2'는 다양한 출연진들이 결혼과 연애, 일상을 통해 서로의 관계와 삶을 돌아보는 예능 프로그램으로, 출연진들의 솔직한 모습으로 꾸준한 관심을 받고 있다.

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shyun@sportschosun.com