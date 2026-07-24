신동 "결혼보다 아기 먼저 갖고 싶다"…전현무 "그때 놓치면 50대"

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[스포츠조선 김준석 기자] 슈퍼주니어 신동이 결혼보다 아이를 갖고 싶은 마음을 솔직하게 털어놨다.

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24일 방송된 MBN·채널S '전현무계획4'에는 전현무-곽튜브(곽준빈)가 '먹친구' 신동과 함께 합천 맛집을 찾았다.

이날 전현무는 "오늘의 먹친구는 대한민국의 고정관념을 깬 사람이자 요요의 아이콘"이라고 신동을 소개했다.

이어 전현무는 "이번 코스는 신동 맞춤이다. 신동이 '내일 죽는다면 오늘 꼭 먹겠다'고 했던 메뉴"라며 흑돼지 제육볶음을 먹으러 향했다.

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곽튜브는 식당 사장님의 사투리를 듣고 "아기 봐주신다고 어머니가 서울에 올라오셨는데 진짜 사장님하고 목소리가 똑같다"라고 놀라 웃음을 자아냈다.

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이때 신동은 "아기 아빠인 곽튜브가 제일 부럽다"고 얘기하고, 곽튜브는 "요즘 아들이 뒤집기를 연습 중"이라며 육아 일상을 공개했다.

그러자 신동은 "제가 벌써 42세다. 결혼보다는 아기를 갖고 싶다"는 속내를 털어놓았고, 전현무는 "그때 놓치면 바로 50대가 된다"고 조언해 웃음을 자아냈다.

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narusi@sportschosun.com