'2m 훈남' 김요한, "강동원 아니에요?" 오해 받은 닮은꼴 비주얼..."그분께 죄송"

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[스포츠조선 김수현기자] 배구선수 출신 방송인 김요한이 '강동원 닮은꼴' 수식어를 다시 한번 입증하며 소개팅 자리에서 뜻밖의 관심을 받았다.

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24일 방송된 채널A '신랑수업2'에서는 김성수가 자신의 후배 배우를 김요한에게 소개하는 모습이 공개됐다.

이날 김성수는 김요한에게 소개팅 상대를 소개하며 "예의 바르고 아끼는 후배"라고 설명했다. 두 사람의 만남을 이어준 상대는 연극을 통해 인연을 맺은 배우 오연희였다.

두 사람은 첫 만남부터 남다른 분위기를 자아냈다. 특히 키 2m에 가까운 장신을 자랑하는 김요한 옆에서도 자연스럽게 어울리는 오연희의 모습이 눈길을 끌었다. 오연희 역시 170cm의 큰 키를 자랑해 두 사람은 훤칠한 비주얼 조합으로 시선을 모았다.

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이어 카페에서 음료를 주문한 뒤 돌아가던 중 예상치 못한 일이 벌어졌다. 한 손님이 김요한을 바라보며 "강동원 씨 아니냐"고 물은 것.

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김요한은 과거부터 뛰어난 비주얼로 '강동원 닮은꼴 배구선수'라는 별명을 얻으며 화제를 모은 바 있다. 실제로 이날 방송에서도 일반인의 갑작스러운 반응으로 다시 한번 닮은꼴 수식어를 실감하게 했다.

이를 들은 오연희는 "진짜 강동원 닮은 것 같다"며 솔직한 칭찬을 건넸다. 하지만 김요한은 쑥스러운 표정을 지으며 "부끄럽다. 그분에게 죄송하다"고 겸손한 반응을 보여 웃음을 안겼다.

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자신을 향한 칭찬에도 오히려 조심스러워하는 김요한의 모습에 오연희는 웃음을 터뜨렸고, 두 사람은 한층 편안한 분위기 속에서 대화를 이어갔다.

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특히 김요한은 훤칠한 외모뿐 아니라 솔직하고 엉뚱한 매력까지 보여주며 시청자들의 관심을 모았다. '강동원 닮은꼴'이라는 화려한 수식어와 달리 겸손한 모습을 보인 점이 오히려 호감으로 이어졌다.

한편 김요한은 배구 국가대표 출신으로 뛰어난 실력과 훈훈한 외모로 많은 사랑을 받았으며, 은퇴 후 방송 활동을 통해 다양한 매력을 보여주고 있다. 채널A '신랑수업2'를 통해 솔직한 일상과 연애 이야기를 공개하며 시청자들과 만나고 있다.

shyun@sportschosun.com