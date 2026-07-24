JYP 박진영, 집에 헬스장 차렸네...직접 뼈 맞추기까지 '자기관리 끝판왕' ('전참시')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자] JYP의 수장 박진영이 집 안에 마련된 초대형 운동방과 100분 운동 루틴을 공개하며 자기 관리 끝판왕 면모를 드러냈다.

Advertisement

24일 MBC 측은 "운동에 상당히 진심인 파워 J 박진영. 매일 아침 진행하는 운동 루틴 대공개!"라는 제목의 '전지적 참견 시점' 예고편을 공개했다.

영상 속 박진영은 운동복을 입고 운동방을 찾았다. 널찍한 공간에는 러닝머신과 웨이트 머신은 물론 스트레칭 매트, 짐볼, 벽 사다리 운동기구까지 갖춰져 있었다. 마치 전문 트레이닝 센터를 옮겨놓은 듯한 규모와 다양한 운동 기구가 감탄을 자아냈다.

박진영은 본인 목소리로 녹음한 구령에 맞춰 웜업을 시작했다. 이때 운동 부위별로 각기 다른 커스텀 카우트다운 속도를 설정해 철저한 자기 관리의 정석을 보여주며 시선을 사로잡았다.

Advertisement

홍현희는 "워터밤 때문에 이렇게 하시는 거냐"라고 묻자, 박진영은 "그냥 평생"이라고 말해 놀라움을 자아냈다.

Advertisement

특히 박진영은 뼈를 맞추는 모습을 보여 눈길을 끌었다. 그는 "오른손잡이니까 틀어진 부분을 중립으로 맞추는 거다"라며 평소 몸의 균형 관리에도 많은 신경을 쓰고 있음을 전했다.

한편, 철두철미한 박진영도 단숨에 무장해제되는 순간이 있었으니, 바로 두 딸 앞에서다. 자녀를 낳고 인생이 달라졌다는 그는 여섯 살, 일곱 살짜리 두 딸과 포옹으로 하루를 시작하고, 딸들을 위한 헌정곡까지 만들 정도로 남다른 '딸바보' 면모를 드러낸다.

Advertisement

특히 두 딸이 자신을 닮아 길쭉한 팔다리는 물론 춤과 노래 실력까지 뛰어나다며 '아빠 미소'를 감추지 못했다고. 이어 "세상에 가수보다 좋은 직업은 없다"며 비♥김태희 부부의 딸, 붐의 딸과 함께 미래의 걸그룹을 만들고 싶다는 '큰 그림'을 공개해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com