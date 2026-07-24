"71세 뼈 안 부러진 게 행운"…전성애, 119 출동했던 욕실 낙상사고 후 상태

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]개그우먼 미자가 어머니인 배우 전성애의 욕실 낙상사고 후 현재 상태에 대해 전했다.

Advertisement

미자는 24일 자신의 SNS를 통해 "욕실 낙상사고로 잠시 의식을 잃었던 엄마. 119 오고 난리가 났었는데 벌써 4일이 흘렀다"라며 어머니 전성애의 근황을 전했다.

그는 "'괜찮냐'라는 전화가 계속 와서 소식 전한다"라면서 "머리 쪽은 아직도 아파서 진통제 드시고 팔은 멍이 좀 남았다"라고 설명했다. 그러면서 "그래도 나이 71세에 뼈 안 부러진 게 행운이라고 한다"라며 큰 부상으로 이어지지 않은 것에 안도하는 마음을 드러냈다.

미자는 "여러분 욕실 미끄럼 조심하시라"며 "특히 부모님이 60대 넘으셨으면 더더욱 조심하셔라"고 강조했다. 그러면서 "우리는 예쁘진 않지만 저렴한 거로 미끄럼방지 매트 깔았다"라면서 "다들 건강하셔라"고 덧붙였다.

Advertisement

앞서 지난 20일 미자는 SNS를 통해 어머니 전성애가 욕실에서 미끄러져 크게 다쳤던 상황을 전해 보는 이들을 놀라게 했다.

Advertisement

그는 "모두 욕실 조심하셔라. 어제 새벽 집에 119 오고 난리가 났었다"라며 "이제야 웃으며 얘기할 수 있지만 어머니가 머리 감다가 뒤로 미끄러져 세면대에 머리를 꽝, 화장실 바닥에 쓰러져서 못 일어났다"고 긴박했던 당시 상황을 전했다.

다행히 정밀 검사 결과 큰 이상은 없었다. 미자는 "다행히 CT 결과 머릿속은 괜찮다고 하는데 주먹만 한 혹이 생겼다"며 "많이 울고 많이 놀랐던 밤이었다. 엄마한테 잘못한 일들만 주마등처럼 스쳐 지나갔다"고 털어놓으며 놀란 마음을 드러냈다.

Advertisement

한편 미자는 배우 장광, 전성애 부부의 딸로, 2022년 코미디언 김태현과 결혼했다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com