'37kg 감량' 신동, 배달앱 한 곳서만 3000만원…"다들 그정도 있는 거 아냐"

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[스포츠조선 김준석 기자] 슈퍼주니어 신동이 남다른 배달 음식 소비 규모를 공개해 모두를 놀라게 했다.

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24일 방송된 MBN·채널S '전현무계획4'에는 전현무-곽튜브(곽준빈)가 '먹친구' 신동과 함께 합천 맛집을 찾았다.

이날 곽튜브는 신동에게 "살이 쪘을 때 이유가 있지 않냐"라고 물었다.

신동은 "비만 유전자가 있는 게 맞는 거 같다. 난 살이 잘 찌는 사람이다"라고 이야기했다.

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이에 전현무는 "근데 배달 어플이 3개가 있다고 하던데"라고 물었고, 신동은 "다들 그정도 있는 거 아니냐"라고 황당해해 웃음을 더했다.

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이어 신동은 "배달 어플 1개만 3천만원이 나왔다"라고 말해 모두를 놀라게 만들었다.

신동은 "살을 빼려고 운동을 하기 시작한 게 아이스하키였다"라고 이야기했다.

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한편 신동은 비만 치료제 위고비를 사용해 다이어트를 시작했지만 변화가 없어 중단하고, 이후 생활 습관을 바꾸는 다이어트를 통해 5개월 동안 37kg 감량에 성공했다고 밝힌 바 있다.

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narusi@sportschosun.com