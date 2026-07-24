신동, 형 예성에 "미친 XX 아니야?" 선 넘은 폭언…'일촉즉발' 대립

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[스포츠조선 김준석 기자] 슈퍼주니어 신동이 멤버 예성과 몸싸움 직전까지 갔던 일화를 털어놨다.

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24일 방송된 MBN·채널S '전현무계획4'에는 전현무-곽튜브(곽준빈)가 '먹친구' 신동과 함께 합천 맛집을 찾았다.

이날 전현무는 "슈주 이야기가 나오면 맨날 멤버끼리 싸운 이야기가 나오는데 너도 싸운 적이 있냐"고 물었다.

신동은 "슈주 싸운 이야기에 내가 빠지면 섭하다. 예성이 형과 크게 싸울 뻔한 사건이 있었다"고 답했다. 그는 "한창 내가 다이어트 중이었는데 저녁에 엄청 참고 인기가요에 가서 아이돌 샌드위치를 혼자 소파에 앉아서 먹었다. 그런데 예성이 형이 무슨 말을 했는지는 기억이 안 나는데 내가 '또 먹어?'라는 한마디에 딱 꽂혔다"며 당시를 회상했다.

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이어 "별말이 아닌데 그때 당시의 나는 다이어트 중이라 힘든데 그러니까 그 말 듣자마자 너무 열받아서 나도 예성이 형을 놀렸다"며 "그러니까 예성이 형이 '야, 죽을래?'라고 하길래 내가 거기다 대놓고 형인데 '미친 XX 아니야?'라고 했다"고 말했다.

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그러면서 "예성이 형이 마른 체형이라 이길 수 있을 것 같았다. 어릴 때 유도도 했으니까"라며 "그때 멤버들이 주위에 있었는데 말리지는 않고 갑자기 '너무 재밌겠다'라는 기대하는 표정으로 모였다. 매니저가 와서 말렸다"전해 웃음을 자아냈다.

또 신동은 슈주 내 싸움 서열에 대해 "내가 보기에 1등은 진짜 제대로 붙으면 (최)시원일 것 같다. 태권도도 하고, 드라마 하면서 복싱도 배웠다"고 평가했다.

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그는 "2등부터가 좀 애매한데 나는 2등 아니면 3등일 것 같다. 그리고 동해도 잘 싸울 것 같다. 근육도 많고 복싱도 한다. 복싱은 진짜 못 이기겠더라"라고 말했다.

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이어 "그다음부터는 다 고만고만하다. 꼴찌는 무조건 려욱이다. 냥냥펀치로 싸우거나 꼬집고 물어뜯을 것 같다"고 전했다.

narusi@sportschosun.com