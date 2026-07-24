"집 가서 눈 정화"…♥한가인과 21년 산 연정훈, 회식 자리서 한 말 ('옥문아')

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 연정훈이 결혼 21년 차에도 아내 한가인을 향한 변함없는 애정을 드러내며 사랑꾼 면모를 자랑했다.

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24일 방송된 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 대한민국 대표 미녀 배우 한가인의 마음을 훔친 '국민 도둑' 연정훈이 게스트로 출연했다.

이날 연정훈은 '대한민국 3대 도둑' 수식어에 대해 "자부심이 있다"라며 밝혔다.

그는 "도둑이라는 표현은 내가 기자회견에서 처음 이야기했다"라면서 "간장게장과 어깨를 나란히 할 정도로 파급력이 커질 줄은 몰랐다"라며 웃었다.

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연정훈은 "나를 흔들 수 있는 사람에게 많이 끌렸다. 복종하게 되는 여자가 좋다"라며 "(한가인은)강하다. 내가 일거수일투족을 다 물어본다"라고 말했다. 이어 "물건을 살 때도 허락 맡아서 사면 안정감도 있다"라며 "옷을 잘 몰라서 아내에게 컨펌을 받는다"라고 밝혔다.

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특히 연정훈은 한가인과 결혼 21년 차에 접어들었음에도, 아직도 아내가 예뻐 보인다고. 그는 "촬영 끝나고 회식 자리가 있었다. 집에 들어가야 할 시간에 '집에 가서 눈 좀 정화하고 오겠다'고 했는데 그 말이 퍼졌다"라며 웃었다.

이어 "21년 살다 보면 미모에 익숙해진다"라면서 "그러다 문득 봤는데 너무 예쁘더라. 계속 쳐다본 적 있다"라고 밝혀 눈길을 끌었다.

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특히 그는 "아내가 운동하면서 많이 건강해졌다"라면서 "운동 후 운동복을 입고 들어왔는데 너무 멋있어 보였다"라면서 또 한 번 아내에게 반한 당시를 떠올렸다.

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반면 부부의 성향은 정반대라고 밝혔다. 연정훈은 "성격도 식성도 반대다. 나는 두루두루 먹는 스타일인데 아내는 한식을 선호한다"라면서 "아내가 승부욕이 세다. 나는 경쟁하는 운동을 좋아하는데 아내는 정적이고 혼자 하는 운동을 좋아한다. 내가 이기면 일이 난다"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com