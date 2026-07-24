'세븐♥' 이다해, 벌써 배가 이렇게...확 달라진 D라인에 깜짝 "아직은 초보"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 이다해가 한층 볼록해진 D라인을 공개하며 설렘 가득한 근황을 전했다.

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24일 이다해는 "촬영차 갔다가 반해버려 투어까지 하고 온 이곳! 해븐이를 만나고 나면 언젠가 꼭 다시 와서 여유롭게 머물러보고 싶다는 생각이 들었어요"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 이다해는 아름다운 자연과 감성적인 공간을 배경으로 여유로운 시간을 보내고 있는 모습이다.

편안한 임부복 차림의 이다해는 한층 볼록해진 배를 자연스럽게 드러내며 환한 미소를 짓고 있어 보는 이들까지 미소 짓게 했다.

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특히 그는 "D라인도 아직은 초보"라는 재치 있는 문구를 덧붙이며 예비 엄마의 설렘과 행복을 고스란히 전했다.

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이다해는 몸을 편안하게 감싸는 임부복을 세련되게 소화하며 우아한 분위기를 자아냈다. 한층 부드러워진 미소와 여유로운 표정에서는 곧 태어날 딸을 기다리는 행복한 마음이 엿보였다.

한편 이다해는 2023년 가수 세븐과 결혼했다. 결혼 3년 만인 지난 5월 임신 소식을 전해 많은 축하를 받았으며, 이후 태아의 성별이 딸이라는 사실도 알려져 화제를 모았다. 현재 두 사람은 첫 아이를 맞이할 준비를 하며 행복한 일상을 이어가고 있다.

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shyun@sportschosun.com