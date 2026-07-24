'김구라 子' 그리, 中 도착 3시간 만에 '여권 분실'..."촬영 중단, 큰일 났다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 래퍼 그리(본명 김동현)가 중국 여행 첫날 택시에 여권을 두고 내리는 아찔한 해프닝을 겪었다.

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24일 유튜브 채널 '김그리'에는 '입국 3시간 만에 멘붕... 중국 칭다오에서 실제로 일어난 일'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 그리는 과거 뮤지컬을 함께했던 배우들과 함께 중국 칭다오로 우정 여행을 떠났다.

일행은 공항에 도착한 뒤 택시를 타고 호텔로 이동했고, 그리는 "짐을 두고 밥을 먹으러 가자. 드디어 호텔에 입성했다"며 설레는 마음을 드러냈다.

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하지만 호텔 체크인 과정에서 예상치 못한 상황이 벌어졌다. 여권이 보이지 않았던 것.

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가방을 아무리 뒤져도 여권이 나오지 않자 그리는 "큰일 났다. 카메라 꺼야겠다"며 당황한 기색을 감추지 못했고, 촬영도 급히 중단했다.

확인 결과 여권은 공항에서 호텔까지 타고 온 택시 안에 그대로 남아 있었다. 다행히 택시 기사가 다시 호텔로 돌아와 여권을 전달해 주면서 상황은 무사히 마무리됐다.

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안도의 한숨을 내쉰 그리는 "와, 나 여기서 틱톡 계속 찍을 뻔했네"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

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한편 그리는 방송인 김구라의 아들로, 최근 전역 후 유튜브를 통해 다양한 일상을 공개하며 팬들과 활발하게 소통하고 있다.

narusi@sportschosun.com