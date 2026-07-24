연정훈, '상위 1%' 11살 딸 영어 미국 고3 수준..."♥한가인 머리 닮았다" ('옥문아')

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 연정훈이 '상위 1%' 영재 딸의 영어 실력을 자랑했다.

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24일 방송된 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 대한민국 대표 미녀 배우 한가인의 마음을 훔친 '국민 도둑' 연정훈이 게스트로 출연했다.

이날 연정훈은 11세 딸과 8세 아들로 훌쩍 성장한 근황을 공개했다. 결혼 후 한동안 아이 소식 없다가 10년 만에 찾아온 첫 아이. 연정훈은 "아내가 원했다. 신혼 즐기고 커리어를 쌓고 싶어 했다. 아내 뜻을 존중했다"라고 전했다.

이어 '아이들이 특별하게 공부를 잘 하지 않냐. 영재라고 한다'라는 질문에 "엄마 머리 닮았다"라며 웃었다.

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앞서 한가인은 자신의 유튜브 채널에서 두 자녀 모두 영재원 출신이며 첫째 딸은 40개월 됐을 때 한글, 영어를 독학한 언어 천재라고 밝혀 화제를 모았다. 또한 11살 딸은 멘사 워밍업 IQ 테스트를 진행, "이건 껌이다. 너무 쉽다"라며 수학부터 영어 활용 문제까지 막힘없이 풀어 화제를 모았다.

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이에 대해 연정훈은 "첫째 낳았을 때 아내가 책을 많이 읽어줬다. 나는 영어로 대화했다"라며 "그랬더니 영어를 엄청 잘하더라. 이후 영어책도 읽고 한글도 읽더라"고 밝혔다.

이어 "최근 시험을 봤는데 영어 실력이 미국 고등학교 3학년 수준이라고 하더라"며 딸의 뛰어난 영어 실력을 자랑해 놀라움을 안겼다.

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이를 들던 홍진경은 "얼마나 좋을까. 다 가진 분이다"라며 "갑자기 딸이 생각이 났다"라며 부러움을 드러내 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

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한편, 연정훈과 한가인은 2005년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

anjee85@sportschosun.com