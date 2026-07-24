'44세' 김희철, "후배 엄마가 나랑 동갑" 충격..."아빠라 불러도 돼" 이특도 멘붕

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[스포츠조선 김수현기자] 슈퍼주니어 이특과 김희철이 세월의 흐름을 실감하게 하는 에피소드를 공개하며 웃음을 안겼다.

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24일 방송된 KBS2 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에는 슈퍼주니어 유닛 83z(이특·김희철)를 비롯해 려욱, 존박, 정준일, 프로미스나인(fromis_9)이 출연했다.

이날 이특과 김희철은 유닛명 '83z'의 의미를 설명하며 "둘 다 1983년생이라 팀명을 그렇게 지었다. 벌써 44세가 됐다. 이름도 금방 정했다"고 밝혔다.

이어 최근 음악방송 활동을 하며 느낀 세대 차이도 솔직하게 털어놨다.

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김희철은 "요즘 음악방송에 가면 세대 차이가 너무 많이 난다. 진짜 아들, 딸뻘 후배들이 있다"며 "인사를 받는 것도 너무 민망해서 '최고예요'라고 하고 얼른 도망간다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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이를 들은 MC 성시경은 "예전에 선배들이 왜 그렇게 행동했는지 이제 알게 되는 나이가 된 것"이라며 깊이 공감했다.

김희철은 더욱 충격적인 일화를 공개했다. 그는 "우리 회사에 하츠투하츠라는 걸그룹이 있는데, 멤버 에이나의 어머니가 저와 이특이랑 동갑"이라고 밝혀 출연진을 놀라게 했다.

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이특 역시 "이제 우리에게 '아빠'라고 해도 이상하지 않은 나이다"라며 "요즘 연습생들 부모님이 1990년생이라는 이야기를 들었다. 정말 큰일 났다"고 씁쓸한 웃음을 지었다.

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성시경은 "여기까지 나와서 왜 그런 얘기를 하냐"고 받아쳐 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

이에 이특은 "연예계의 고령화가 큰 문제"라며 "아이돌 평균 연령을 슈퍼주니어가 너무 올려놨다. 심심한 사과의 말씀을 드린다"고 재치 있게 마무리해 현장을 폭소케 했다.

shyun@sportschosun.com