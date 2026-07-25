던, 만성부신증후군 고백...2층 주택 마당서 휴식 "햇빛 많이 봐야 한다" ('나혼산')

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 던이 만성부신증후군을 고백했다.

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24일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 자취 4년 차 가수 던의 나무늘보 하우스가 공개됐다.

이날 던은 "버리지 않고 원래 있던 요소를 최대한 살리는 걸 좋아한다"며 자신만의 취향이 고스란히 담긴 2층 주택을 소개했다.

1층은 기존에 있던 서양식 몰딩에 맞춰 동양적인 스타일로 직접 제작한 소파 세트와 동양미 가득한 오브제들로 채워져 마치 작은 박물관을 연상케 했다. 2층 역시 조각가에게 선물받은 작품과 애정하는 소품들로 꾸며져 던만의 감성이 물씬 풍겼다.

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기안84는 "전세계 문화재 훔쳐온 것 같다"라고 했고, 전현무는 "주택 로망이 또 새록 새록 올라온다"라며 눈을 떼지 못했다.

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던은 비스킷과 함께 치즈, 살라미, 꿀을 활용해 아침 대용으로 먹을 수 있는 핑거푸드와 복분자 에이드를 들고 현관 바로 너머 있는 미니 마당으로 향했다. 그는 "내 로망이었다. 작지만 나만의 마당 있다는 게 너무 좋다"라며 "최애 장소다"라며 애정을 드러냈다.

특히 그는 "만성부신증후군이라고 한다. 햇빛을 많이 봐야한다고 하더라"면서 따뜻한 햇살 아래 여유로운 시간을 보내는 이유를 밝혔다.

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이어 "바로 앞에 보이는 나무가 목련나무다. 봄에는 목련이 만개했다가 겨울에 눈이 내리면 나뭇가지 사이사이 눈이 쌓인다"라면서 "너무 좋다. 항상 햇님이도 거기서 쉰다. 그 풍경에 너무 빠져있다"라고 밝혔다.

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이때 주택에 거주 중인 김대호는 "잡초는 굳이 정리하지 않지 않느냐"라고 물었고, 던은 "정리 안 한다. 겨울 되면 다 죽는다"라고 했다. 이에 김대호는 "이거다"라면서 던과의 평행이론을 찾아 웃음을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com