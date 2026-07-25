'병약미' 던 맞아? 운동 2달 만에 근육질 변신…김대호도 감탄 ('나혼산')

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 던이 과거 병약했던 이미지와 달리 자신만의 고강도 운동 루틴인 '던 챌린지'를 공개하며 탄탄한 근육질 몸매를 자랑했다.

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24일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 자취 4년 차 가수 던의 나무늘보 하우스가 공개됐다.

이날 던은 최애 장소인 현관 앞 미니 마당에서 간단한 아침 식사와 함께 여유를 즐긴 뒤 곧바로 집 안으로 들어가 본격적인 운동을 시작했다

그는 "30분 안에 모든 걸 끝낼 수 있는 던 챌린지 운동이다"라면서 "1분에 1세트씩 총 10세트 반복 후 10분 휴식한다. 마지막 10분이 남았을 때 운동을 한 번 더 한다"라고 설명했다.

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'던 챌린지'는 어깨 치며 팔굽혀펴기, 무릎 펴고 발목 터치, 앞, 뒤로 왕복 후 스?까지 1세트를 총 10세트를 반복하는 고강도 운동이다.

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던은 "1세트도 진짜 힘들다"라면서도 힘든 기색 속에서도 끝까지 흐트러짐 없는 자세로 운동을 이어가 감탄을 자아냈다.

잠시 휴식을 취한 뒤에는 더욱 강도 높은 운동이 이어졌다. 던은 매트 위에서 발을 슬라이더 삼아 미끄러지듯 움직이며 팔굽혀펴기 하는 고난도 동작까지 완벽하게 소화해 출연진들을 놀라게 했다.

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던은 "김무열 선배님 운동이 너무 멋있더라. '해봐야겠다' 해서 시작하게 됐다"라면서 "챌린지 시작한 지 2달 됐다"라고 밝혔다. 이를 지켜본 김대호는 "가슴 근육이 나와 있다"라며 감탄해 웃음을 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com