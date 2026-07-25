'강동원 닮은꼴' 김요한, ♥11살 연하 여배우와 핑크빛...소개팅 애프터 성공 (신랑수업)

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[스포츠조선 김수현기자] 배구선수 출신 방송인 김요한이 11살 연하 배우와 소개팅에 나서 설렘 가득한 시간을 보냈다. 첫 만남부터 '강동원 닮은꼴' 외모로 시선을 모은 데 이어 애프터 약속까지 성사되며 핑크빛 기류를 자아냈다.

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24일 방송된 채널A 예능 프로그램 '신랑수업2'에서는 김성수가 후배 배우 오연희를 김요한에게 소개해주는 모습이 공개됐다.

이날 김요한은 김성수를 기다리던 중 "오늘은 다른 분이 나갈 거다. 형의 후배를 소개해주려고 한다"는 말을 듣고 놀라움을 감추지 못했다. 김성수는 소개팅 상대에 대해 "예의 바르고 정말 아끼는 후배"라고 소개했고, 연극을 통해 인연을 맺은 배우 오연희가 모습을 드러냈다.

키 약 2m의 장신인 김요한과 170cm의 오연희는 첫 만남부터 훤칠한 비주얼 케미를 자랑했다. 두 사람은 자연스럽게 대화를 이어가며 금세 편안한 분위기를 만들었다.

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특히 카페에서 음료를 주문한 뒤 돌아오던 중 한 손님이 김요한을 향해 "강동원 씨 아니냐"고 묻는 해프닝이 벌어졌다. 평소 '강동원 닮은꼴'로 유명했던 김요한은 또 한 번 배우로 오해를 받으며 웃음을 안겼다.

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이를 본 오연희 역시 "진짜 강동원 닮은 것 같다"고 감탄했고, 김요한은 "부끄럽다. 그분께 죄송하다"며 손사래를 쳤다. 예상 밖의 겸손한 반응에 오연희는 웃음을 터뜨렸고, 두 사람의 분위기는 한층 더 화기애애해졌다.

대화가 깊어질수록 서로에 대한 공감대도 드러났다. 1985년생 김요한과 1996년생 오연희는 11살 차이가 났지만 나이 차에 대한 생각을 솔직하게 주고받았다.

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결혼에 대한 가치관도 자연스럽게 오갔다. 김요한은 "결혼에 대해 생각해본 적이 있느냐"고 물었고, 오연희는 "20대 때는 크게 생각하지 않았는데 30대가 되면서 결혼이 현실적으로 다가왔다"고 진솔한 속내를 털어놨다.

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취미 역시 잘 맞았다. 오연희가 "취미가 바다낚시"라고 말하자 김요한은 "우리 부모님도 낚시를 정말 좋아하신다"며 반가워했다. 오연희는 "나중에 기회가 되면 같이 가자"고 먼저 제안했고, 두 사람은 자연스럽게 다음 만남을 기대하게 하는 분위기를 만들었다.

식사와 산책을 마친 뒤에도 서로를 향한 호감은 이어졌다. 오연희는 "말씀을 재미있게 하셔서 금방 편해졌다"고 소감을 밝혔고, 김요한은 "시간이 너무 짧게 느껴졌다. 다음에 만나면 더 편해질 것 같다"고 애프터를 신청했다.

오연희 역시 이를 흔쾌히 받아들이며 두 사람의 첫 만남은 성공적으로 마무리됐다. 설렘 가득한 소개팅이 향후 어떤 인연으로 이어질지 시청자들의 관심이 모이고 있다.

shyun@sportschosun.com