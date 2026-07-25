변정수 딸, 초5 때 미국行..."뉴욕대 재학 중" 금수저 스펙에 '뿌듯'

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 변정수가 경기도 광주의 넓은 정원을 품은 단독주택을 공개한 데 이어, 뉴욕대 미대에 재학 중인 딸과의 유쾌한 일화를 전했다.

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24일 야노시호의 유튜브 채널에는 '대저택에 살고 있는 찐친 변정수 언니 집 공개(ft. 10년 우정)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 야노시호는 "진짜 친한 언니 집에 갈 거다. 집에는 10년 만에 온다. 오랜만에 왔는데도 집이 정말 크다"며 감탄을 쏟아냈다. 이어 웅장한 대문과 넓은 정원을 둘러본 그는 "집이 굉장하다. 이 입구는 정말 부럽다"며 연신 놀라워했다.

손님을 맞이하기 위해 버선발로 뛰어나온 변정수와 남편은 반갑게 야노시호를 맞았다. 변정수는 "한국어가 많이 늘진 않았다"며 특유의 유쾌한 농담으로 분위기를 풀었고, "너 온다고 마당까지 청소하고 정리했다"며 깔끔하게 정돈된 넓은 정원을 자랑했다.

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하지만 화려한 외관과 달리 집 안은 현실적인 모습이었다. 변정수는 "여기 들어가면 깜짝 놀란다"며 택배 상자와 짐이 가득 쌓인 거실을 공개했다.

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그는 "내가 너희 집도 봤다. 난리도 아니더라"며 웃은 뒤 "딸이 미국에서 학교를 다니다가 방학이라 한국에 왔다. 그런데 곧 이탈리아로 교환학생을 가게 돼 짐이 모두 나와 있는 상태"라고 설명했다.

야노시호는 "엄청 호화롭게 잘 키우신다"라며 감탄을 금치 못했다. 이어 변정수는 "매일매일 이런 게 온다"며 뜯지 않은 택배 상자를 들어 보였고, 딸 앞으로 도착한 택배를 직접 열어보며 함께 이야기를 나눴다.

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잠시 후 변정수의 첫째 딸 유정원이 등장했고, 초등학생 시절 이후 처음 만나는 야노시호와 반갑게 인사를 나눴다. 현재 유정원은 미국 뉴욕대 미대에 재학 중인 것으로 알려졌다.

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딸을 키우는 엄마인 야노시호는 미국 유학과 입시 과정에 깊은 관심을 보이며 다양한 질문을 쏟아냈다. 이에 변정수는 "얘는 대학 간 지 2년밖에 안 됐다. 사랑이를 앉혀놓고 이야기해야 한다"고 말해 웃음을 자아냈다.

또 "우리 딸은 초등학교 5학년 때부터 미국에서 생활했다"며 "영어로 이야기해도 된다. 엄마들은 이럴 때 딸이 영어해주면 괜히 자랑하고 싶다"고 흐뭇한 마음을 드러냈다.

딸 자랑도 이어졌다. 변정수는 "요리를 정말 잘한다. 집에서도 엄청 요리를 한다"며 딸이 직접 만든 음식 사진을 공개했다. 이어 "사진을 SNS에 올리고 싶은데 못 올리게 한다"고 아쉬워하며 "잘 나온 사진은 휴대전화 배경화면으로만 해놓고 있다"고 털어놨다.

한편 변정수는 1995년 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있으며, 방송과 SNS를 통해 가족들과의 일상을 꾸준히 공개하며 많은 사랑을 받고 있다.

shyun@sportschosun.com