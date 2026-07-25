'37kg 감량' 신동, 반쪽 된 얼굴로 파격 고백…"라면·피자 안 좋아한다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 슈퍼주니어 신동이 의외의 음식 취향을 공개했다.

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24일 방송된 MBN·채널S '전현무계획4'에서는 슈퍼주니어 신동이 '먹친구'로 출연해 전현무, 곽튜브(곽준빈)와 함께 합천 맛집 탐방에 나섰다.

이날 신동을 만난 전현무와 곽튜브는 "살 진짜 많이 빠졌다"며 달라진 비주얼에 감탄했다.

이에 신동은 곽튜브를 향해 "근데 너도 많이 빠진 것 같은데"라고 말했고, 곽튜브는 "저는 빼긴 뺐다. 결혼 다이어트"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

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이후 본격적인 먹방에 나선 가운데 전현무는 "고기는 뭐 좋아하냐"고 물었고, 신동은 "돼지고기, 소고기, 닭고기 좋아한다. 물고기 빼고 다 좋아한다"고 답했다.

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하지만 신동은 "편식을 많이 한다"고 의외의 사실을 고백했다.

전현무가 "신동이 의외로 못 먹는 음식이 있다"며 퀴즈를 내자, 곽튜브는 "설마 밀가루를 못 먹냐"고 추측했다.

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이에 신동은 "못 먹는 건 아니고 좋아하지 않는다"고 답하며 "라면을 안 좋아하지만 안 먹는 건 아니다. 잘 찾지 않는 음식"이라고 설명했다.

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이어 "햄버거와 피자도 잘 안 먹는다"며 "치킨은 튀김옷이 밀가루긴 하지만 먹는다"고 덧붙여 남다른 입맛을 공개했다.

평소 먹방과 음식에 진심인 이미지와는 달리 라면과 햄버거, 피자 등 대표적인 밀가루 음식을 즐기지 않는다는 사실이 알려지자 출연진도 놀라움을 감추지 못했다.

한편 신동은 비만 치료제 위고비를 사용해 다이어트를 시작했지만 변화가 없어 중단하고, 이후 생활 습관을 바꾸는 다이어트를 통해 5개월 동안 37kg 감량에 성공했다고 밝힌 바 있다.

narusi@sportschosun.com