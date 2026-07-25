김희철 맞아? 살 빠지고 '얼굴 반쪽'..얼마나 다르길래 "예뻐졌다" 성시경 감탄

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[스포츠조선 김수현기자] 그룹 슈퍼주니어 김희철이 한층 슬림해진 비주얼로 눈길을 사로잡았다. 다이어트 후 한층 또렷해진 외모에 MC 성시경도 감탄을 아끼지 않으며 훈훈한 분위기를 연출했다.

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24일 방송된 KBS2 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에는 슈퍼주니어-83라인(이특, 김희철)을 비롯해 려욱, 존박, 정준일, 프로미스나인(fromis_9)이 출연해 다채로운 무대를 선보였다.

이날 방송에서 이특은 슈퍼주니어의 출연 비하인드를 공개했다. 그는 "이번 '더 시즌즈' 출연은 김희철이 방송 콘택트를 직접 했다"고 밝혔고, 이에 성시경은 "왜 못하겠냐. 그런 걸 제일 잘하는 사람인데"라고 웃으며 맞장구를 쳤다.

김희철은 "'더 시즌즈'에는 꼭 한번 나오고 싶었다"며 "특히 '고막남친'은 시경이 형이 진행하니까 형 앞에서 당당한 모습을 보여드리고 싶었다"고 출연 이유를 밝혔다.

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이를 들은 성시경은 김희철의 달라진 비주얼을 언급해 시선을 모았다. 그는 "살을 빼서 노래를 제대로 하려고 하나 싶었다"며 "예뻐졌다"고 솔직한 칭찬을 건넸고, 김희철은 수줍은 미소를 지으며 화답했다.

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김희철은 다이어트 과정에서도 성시경의 영향을 많이 받았다고 털어놨다. 그는 "형이 다이어트한 방법을 저도 많이 참고했다"며 "저는 시경이 형한테 주도를 배웠다. 괜히 까불다가 많이 다쳤다"고 재치 있게 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

두 사람의 유쾌한 티키타카는 방송 내내 이어졌고, 오랜 시간 쌓아온 친분이 자연스럽게 드러나며 훈훈한 분위기를 자아냈다. 특히 다이어트 후 한층 날렵해진 김희철의 비주얼은 방송 직후 시청자들의 관심을 모으며 화제를 모았다.

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한편 이특과 김희철의 슈퍼주니어-83z은 지난 13일 오후 6시에 첫 번째 미니앨범 '너를 위한 약속 (Promise)'을 발표하고 본격적인 활동에 나섰다.

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shyun@sportschosun.com