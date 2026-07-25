연정훈 "♥한가인과 싸우진 않지만…골프 1년 6번→4번 됐다" 억울 ('전현무계획4')

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 연정훈이 결혼 21년 차에도 변함없는 사랑꾼 면모를 드러내는 한편, 아내 한가인 때문에 줄어든 골프 횟수에 억울함을 토로해 웃음을 안겼다.

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24일 방송된 MBN '전현무계획4' 말미에는 다음 주 게스트로 출연하는 연정훈의 예고편이 공개됐다.

영상 속 연정훈은 부부싸움 질문에 망설임 없이 "안 한다"라고 말했다. 그러자 곽튜브는 "근데 억울할 때가 있지 않냐"라고 묻자, 연정훈은 "남한테 이기는 건 이길 수 있다. 근데 자기가 책임지겠다고 데려온 사람이지 않냐"라고 말했다. 이어 그는 "그러면 책임을 져야한다"라면서 "왜 이기려고 하냐"라고 결혼 21년 차에도 변함없는 아내 사랑과 배려를 드러내 감탄을 자아냈다.

하지만 훈훈한 분위기도 잠시, 연정훈은 곧바로 현실 남편의 고충을 털어놔 웃음을 유발했다. 그는 "억울하다. 골프를 일 년에 네 번 간다. 원래 여섯 번이었는데 올해 갑자기 네 번이 됐다. 자기 맘대로 줄인다"라며 억울함을 드러냈다. 예상치 못한 고백에 현장은 웃음바다가 됐고, 곽튜브는 "이렇게 억울할 때는 어떻게 하냐"라고 되물으며 연정훈의 대답에 궁금증을 더했다.

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한편, 연정훈은 배우 한가인과 2005년 결혼해 슬하에 11세 딸과 8세 아들을 두고 있다. 현재 한가인은 유튜브 채널을 통해 팬들과 활발히 소통하고 있으며, 연정훈도 종종 함께 출연해 결혼 21년 차에도 변함없는 다정한 부부의 일상을 공개하며 많은 사랑을 받고 있다.

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anjee85@sportschosun.com