'제이쓴♥' 홍현희, 11kg 빼고 쇄골 드러낸 마른 몸매...당당한 민소매 외출

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[스포츠조선 정안지 기자]개그우먼 홍현희가 11kg 감량 후 늘씬한 몸매를 뽐내며 하와이 여행 근황을 공개했다.

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홍현희는 24일 자신의 SNS를 통해 하와이 여행 중인 일상을 공개했다.

영상 속에는 하와이 거리를 여유롭게 산책하는 홍현희의 모습이 담겨있다. 현재 홍현희는 남편 제이쓴, 아들 준범 군과 함께 하와이 여행 중이다.

이국적인 풍경 속에서 환한 미소를 짓고 있는 홍현희는 행복한 에너지를 발산하며 보는 이들까지 미소 짓게 했다.

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이때 홍현희의 한 층 슬림해진 몸매에 시선이 집중됐다. 최근 11kg 감량에 성공한 뒤 꾸준한 운동과 식단으로 49kg을 유지 중인 홍현희는 이날 블랙 민소매를 착용한 채 군살 없는 몸매를 드러냈다. 이전보다 한층 가녀려진 팔 라인과 잘록한 허리 라인 등이 시선을 사로잡았다.

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또한 여행 중에도 자기 관리는 멈추지 않았다. 홍현희는 단백질을 챙기고 오이를 먹는 등 건강한 식습관을 유지하는 모습으로 눈길을 끌었다.

한편, 홍현희는 인테리어 디자이너 제이쓴과 지난 2018년 결혼해 슬하에 아들 준범 군을 두고 있다. 홍현희는 다양한 프로그램과 유튜브 채널을 통해 다양한 모습을 공개하며 소통 중이다.

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anjee85@sportschosun.com