'4개월만 이혼' 이선정, 모아둔 돈 바닥났다…어머니 식당서 국수 삶는 근황

[스포츠조선 정안지 기자]배우 이선정이 2년간의 공백기와 경제적 어려움, 공황장애를 겪었던 시간을 털어놓으며 재기를 향한 의지를 드러냈다.
24일 유튜브 채널 '이선정의 선정하기'에는 "'더이상 물러설곳 없어요' 엄마 식당에서 털어놓은 재기 의지"라는 제목의 영상이 게재됐다.
영상 속 이선정은 앞치마와 고무장갑을 착용한 채 어머니가 운영하는 식당 주방에서 분주하게 일하는 모습을 공개했다. 그는 "엄마가 하는 식당이다. 일 안 하면 백수지 않냐. 집에 있을 바에는 엄마 일 도와드리는 게 좋다"라고 전했다.
이선정은 주문이 들어오자 익숙하게 뜨거운 화구 앞에서 직접 국수를 삶고 건져냈다. 무거운 솥도 척척 옮겼다.
그는 "처음에는 국수 삶는 것도 못 했다. 그냥 서빙만 도와주려고 왔다가 결국 국수도 삶고 설거지까지 하게 됐다"라며 "먹고 살기 힘들다. 너무 힘들다"며 현실적인 고충을 털어놨다.
이어 근황에 대해서는 "그냥 푹 쉬었다. 연예인이 일이 없으면 백수 아니냐"며 "일이 없을 때는 엄마 가게에 나와 도와드렸다. 거의 일이 없으니까 거의 매일 나왔다"고 말했다.
본업을 쉰 지도 2년이 됐다는 이선정은 "예전에 모아둔 돈으로 버텼는데 이제 거의 바닥났다"며 "경제적인 것도 힘들었지만 일을 안 하니까 허무했다"고 털어놨다.
이선정은 교제 45일 만에 결혼했지만 4개월 만에 이혼한 뒤 힘든 시간을 보냈던 심경도 솔직하게 밝혔다.
그는 "그때는 너무 힘들어서 죽고 싶고 공황장애도 심하게 왔다"라며 "14년이라는 시간이 지나면서 많이 무뎌졌다. 예전에는 이혼했다고 하면 방송도 못 했는데 지금은 이혼했다고 흠도 아니지 않냐"라고 말했다. 이어 "이제는 움츠러들었던 나 자신에서 벗어나 다시 앞으로 나아가고 싶다"라고 재기에 대한 강한 의지를 드러냈다.
공황장애로 병원 치료까지 받았던 당시 상황도 전했다. 그는 "심장이 너무 뛰고 귀에 들리고 하더라. 병원에서 약을 꼭 먹으라고 해서 약을 먹었다"며 "근데 '내가 언제까지 악으로 버티나'라는 생각이 들어 약을 끊었다"고 밝혔다. 다만 "지금도 약은 항상 가방에 넣고 다닌다. 증상이 올 것 같으면 '약이 있으니까 괜찮다'고 스스로를 안심시키며 다른 생각을 한다"며 "아직도 잘 때 심장이 뛰는 불안 증상은 남아 있다"고 고백했다.
언론 보도로 힘들었던 심경도 털어놨다. 이선정은 "언론이 나에게 너무 나쁜 쪽으로만 나와서 되게 스트레스받았다"라면서 "마지막 인터뷰를 한 번 하고 나서야 조용해졌다. 가만히 있으면 오해만 커지는 것 같았다"고 말했다.
최근 연예인들의 유튜브 활동을 보며 다시 도전 의지도 생겼다고 밝혔다. 그는 "100만, 200만 구독자를 가진 친구들을 보면서 자극을 많이 받았다. 이제는 내가 보여줄 차례라는 생각이 들었다"라며 "진정성 있게 보여줄 자신 있다. 못 보여줄 게 어디 있냐. 다 보여드리겠다"라며 포부를 밝혔다.
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