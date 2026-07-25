'슈돌' 그 꼬마 맞아?...이동국 세 딸, '170cm 훌쩍' 모델급 비율에 시선 집중

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[스포츠조선 정안지 기자]전 축구 국가대표 이동국 세 딸의 폭풍성장 근황에 시선이 쏠렸다.

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이수아는 24일 자신의 SNS를 통해 "가족 여행"이라면서 사진을 게재했다.

사진 속에는 다정하게 셀카를 촬영 중인 재시 양과 설아 양, 수아 양의 모습이 담겨있다. 아쉽게도 둘째 재아 양은 가족 여행에 함께하지 못한 것으로 보인다.

카메라를 향해 환한 미소를 짓고 있는 세 자매는 화기애애한 분위기를 자아내며 훈훈함을 더했다.

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특히 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다' 출연 당시 귀여운 어린아이였던 모습은 온데간데없이, 어느새 훌쩍 성장한 비주얼이 시선을 사로잡았다. 올해 18세가 된 재시 양과 14세인 수아 양, 설아 양은 미스코리아 하와이 미 출신 엄마를 닮은 또렷한 이목구비와 우월한 미모를 자랑하고 있어 눈길을 끌었다.

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여기에 프로필 키가 187cm인 아버지 이동국을 닮은 긴 팔다리와 우월한 비율까지 더해져 모델 같은 분위기를 완성했다.

한편, 이동국과 이수진 부부는 2005년 결혼해 슬하에 1남 4녀를 두고 있다. 가족은 과거 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연하며 많은 사랑을 받았으며, 첫째 재시는 현재 미국 뉴욕 패션 명문 FIT에 진학해 화제를 모으는 등 각자의 꿈을 향해 성장해가고 있다. 설아와 수아는 중학생이 됐다.

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anjee85@sportschosun.com