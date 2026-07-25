'태국재벌♥' 신주아 "나쁜 일·힘든 일 있기에" 의미심장 글..'39.8kg 뼈말라' 근황

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 신주아가 오랜만에 근황을 전하며 의미심장한 글귀와 함께 여전한 미모를 공개했다.

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신주아는 25일 자신의 SNS에 "근황... 오랜만이네요. 아름다운 온기를 담고..왔네요. 어떤 시간에도 낭만과 꿈을 잃지 말자. 인생은 어리석은 날들의 기록이다. 하지만 그런 날들에도 남는 것이 있고 보람이 있게 마련이다. 결핍의 축복이다. 나쁜 일, 힘든 일이 있기에 좋은 일, 성취도 있는 것이다"라는 글을 게재했다.

함께 공개된 사진에는 여행을 떠나 여유로운 일상을 즐기며 순간순간을 기록하는 신주아의 모습이 담겼다. 자연 풍경을 배경으로 감성적인 분위기를 연출한 그는 우아하면서도 청순한 미모로 시선을 사로잡았다.

특히 군살 하나 없는 늘씬한 몸매도 눈길을 끌었다. 신주아는 가녀린 팔다리와 슬림한 실루엣으로 시선을 모았으며, 프로필상 키 168cm에 몸무게 39.8kg으로 알려진 만큼 마른 체형이 더욱 돋보였다.

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한편 신주아는 지난 2014년 태국 재벌 2세 사업가와 결혼했으며, 현재 태국과 한국을 오가며 활동을 이어가고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com