'경수♥' 22기 옥순, 역대급 다이어트 전후..47kg 비결 "폭식 다음날 무조건"

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[스포츠조선 정유나 기자] '나는 솔로' 22기 옥순이 출산 후 놀라운 다이어트 전후 사진을 공개하며 자신만의 체중 관리 비결을 전했다.

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옥순은 25일 자신의 SNS를 통해 과거와 현재의 모습을 비교한 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 출산 직후로 보이는 옥순의 모습과 현재의 늘씬한 몸매가 담겼다. 당시에는 지금보다 통통한 체형이었지만, 현재는 한층 슬림해진 몸매를 자랑해 눈길을 끌었다. 앞서 옥순은 현재 몸무게가 47kg이라고 밝힌 바 있다.

이와 함께 옥순은 자신만의 다이어트 루틴도 공개했다. 그는 "유튜브 촬영이나 회식으로 아침부터 밤까지 먹어야 할 때가 있다. 그렇게 먹고 배를 보면 엄청 볼록 나와 있는데 그건 아직 뺄 수 있는 볼록이다"라고 말했다.

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이어 "그걸 방치하고 계속 먹으면 살이 된다. 저는 폭식이나 야식을 먹으면 다음 날은 간단하게 최소한으로만 먹는다. 무조건이다. 이 다음 날 루틴만 잘 지켜도 살이 안 찐다"며 자신만의 식단 관리 비결을 전했다.

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한편, 22기 옥순과 경수는 SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 돌싱 특집에 출연해 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했다. 두 사람은 지난해 5월 혼인신고를 해 법적 부부가 됐으며, 옥순은 아들을, 경수는 딸을 양육하고 있어 두 사람은 네가족으로 가정을 꾸리게 됐다.

행정 공무원이었던 옥순은 퇴사 후 인플루언서로 활동 중이며, 부산 이주 이후에는 회사를 설립해 대표로 나선 것으로 알려졌다. 경수 역시 다니던 회사를 퇴사하고 옥순을 돕고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com