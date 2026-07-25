"SNS서 주소 샀다"..코르티스 숙소 무단 침입한 中 여성 2명, 새벽에 현행범 체포

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[스포츠조선 박아람 기자] 서울 용산구의 한 아파트에 위치한 신인 보이그룹 코르티스의 숙소에 무단으로 들어간 혐의를 받는 중국 국적 여성 2명이 경찰에 붙잡혔다. 이들은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 숙소 위치를 돈을 주고 확보한 뒤 현장을 찾은 것으로 조사됐다.

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24일 경찰에 따르면 서울 용산경찰서는 이들을 주거침입 혐의로 입건하고 사건 경위를 조사하고 있다.

이들은 지난 23일 오전 2시께 서울 용산구에 있는 코르티스 숙소를 무단으로 드나든 혐의를 받고 있다. 당시 그룹 매니저는 숙소 앞에 놓여 있던 택배가 훼손된 상태였고 현관문이 열려 있다며 경찰에 신고했다.

신고를 받고 출동한 경찰은 건물 내부를 수색하던 중 다른 층에서 이들을 발견해 현행범으로 체포했다.

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경찰 조사에서 이들은 SNS를 통해 숙소 주소를 구매한 뒤 찾아갔다고 진술한 것으로 알려졌다. 다만 택배를 훼손하거나 숙소 안으로 들어간 사실은 없었다는 입장을 밝힌 것으로 전해졌다.

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경찰은 CCTV와 관계자 진술 등을 토대로 실제 침입 여부와 범행 경위를 확인하고 있다.

이번 사건은 유명 연예인을 대상으로 한 이른바 '사생' 범죄가 반복되고 있다는 점에서 우려를 낳고 있다. 앞서 지난해 6월에도 중국 국적의 한 여성이 그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 정국의 서울 용산구 자택을 찾아 현관 비밀번호를 여러 차례 입력하다 경찰에 적발된 바 있다. 당시 해당 여성은 주거침입 미수 혐의로 검찰에 송치됐으며 이후 기소유예 처분을 받았다.

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전문가들은 온라인에서 연예인 사생활 정보가 불법적으로 거래되는 행위가 팬심을 넘어 범죄로 이어질 수 있다며, 개인정보 유출 차단과 불법 정보 거래에 대한 단속을 강화할 필요가 있다고 지적하고 있다.

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tokkig@sportschosun.com