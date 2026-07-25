Advertisement

붐, 숨겨왔던 첫째 딸 드디어 공개…유행어까지 따라하는 붕어빵 ('최우수산')

입력

붐, 숨겨왔던 첫째 딸 드디어 공개…유행어까지 따라하는 붕어빵 ('최우수산')

[스포츠조선 정유나 기자] '최우수산' 붐이 첫째 딸을 최초 공개한다.

내일(26일) 저녁 6시 5분에 방송될 MBC '최우수산' 10회에서는 장동민의 딸 지우와 아들 시우, 허경환의 조카 리아, 붐의 첫째 딸 윤서가 함께하는 특별한 산행이 예고돼 흥미를 끌고 있다.

특히 베일에 싸여 있던 붐의 첫째 딸 윤서의 방송 첫 출연인 만큼 화제가 되고 있는 상황. 3세 윤서는 수줍어하면서도 아빠를 따라 효과음을 내는가 하면 아빠의 유행어인 "읏짜"도 선보이며 남다른 귀여움을 발산한다. 숨길 수 없는 붐의 흥 DNA와 밝은 에너지를 물려받은 윤서의 사랑스러운 모습이 랜선 이모, 삼촌들의 광대 승천을 유발할 예정이다.

붐, 숨겨왔던 첫째 딸 드디어 공개…유행어까지 따라하는 붕어빵 ('최우수산')

허경환의 조카인 8세 리아는 재치 넘치는 입담으로 삼촌과 유쾌한 케미스트리를 이룬다고. 리아는 삼촌이 카피바라를 닮은 이유에 대해 "다리가 짧아서"라는 팩트 폭격을 날려 허경환을 빵 터지게 만든다. 또한 "삼촌 모솔(?)이다"라는 뜻밖의 폭로도 했다고 해 삼촌 잡는 조카의 활약이 기대되고 있다.

한편, 장동민의 딸 지우는 동생 시우와 '최우수산'의 시그니처 포즈를 완벽하게 해내 흐뭇한 미소를 자아낸다. 언어지능 상위 1%로 알려진 지우뿐만 아니라 시우도 남다른 언어능력을 자랑해 관심이 쏠린다.

리아, 지우, 시우, 윤서와 무해한 즐거움을 선사할 MBC '최우수산'은 내일(26일) 저녁 6시 5분에 방송된다.

jyn2011@sportschosun.com

영문 기사 보기 (View English Article)

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement