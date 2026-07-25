사인 알려지지 않아..故 조형곤, 벌써 6주기

유튜브 015B '아주 오래된 연인들' 공연

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 015B의 초창기 멤버이자 베이시스트로 활동했던 고(故) 조형곤이 세상을 떠난 지 6년이 됐다.

Advertisement

조형곤은 2020년 7월 25일 향년 52세를 일기로 별세했다. 사인은 공개되지 않았다. 고인의 빈소는 서울성모병원 장례식장에 마련됐으며, 발인식은 같은 해 7월 27일 유족과 지인들의 배웅 속에 엄수됐다. 이후 고인은 분당메모리얼파크에 영면했다.

비보가 전해졌을 당시 015B는 공식 계정을 통해 "갑작스러운 소식에 경황이 없지만, 고인의 명복을 함께 빌어주시길 바란다"며 애도의 뜻을 전했다.

함께 활동했던 장호일 역시 개인 계정을 통해 "오랜 시간 함께했던 동료를 갑작스럽게 떠나보내 마음이 무겁다"며 "예전 형곤의 방에서 피아노를 치며 음악을 만들던 순간들이 아직도 생생하다"고 회상하며 고인을 추모했다.

Advertisement

조형곤은 연세대학교 토목공학과에 재학 중이던 1988년 대학 밴드 무한궤도에 합류하며 음악 활동을 시작했다. 무한궤도는 대학가요제에서 '그대에게'로 대상을 차지하며 큰 주목을 받았다.

Advertisement

이후 무한궤도 해체 뒤 정석원, 장호일 등과 함께 프로젝트 그룹 015B를 결성했고, 베이시스트로서 4집 앨범까지 참여하며 팀의 초창기 사운드를 이끌었다.

미국으로 건너간 뒤에는 버클리 음악대학에서 음악을 공부했으며, 친형 조형민과 함께 '삶 사람 사랑'이라는 팀으로도 활동했다. 이후에는 백석대학교 실용음악과 겸임교수로 후학을 양성하며 교육자로서도 음악과 함께하는 삶을 이어갔다.

Advertisement

tokkig@sportschosun.com