기안84, 전현무에 서운함 터졌다.."몇 번 말해도 절대 안 뛴다더니 '펀런' 만들어" ('나혼산')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 기안84가 전현무를 향한 섭섭한 마음을 솔직하게 털어놨다.

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24일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 기안84와 샤이니 민호, 배나라의 '찐런 크루' 결성 두 번째 이야기가 공개됐다.

이날 기안84는 멤버들과 대화를 나누던 중 '펀런 크루' 크루장인 전현무를 언급하며 "자꾸 현무 형 이야기를 왜 하는지는 모르겠는데 나는 진심으로 현무 형이 한번 같이 뛰어주길 바랐다"며 속마음을 드러냈다.

이어 "같이 (대회에) 나가고 싶었는데 절대 안 뛰겠다고 하더라. 그런데 나중에 '펀런' 같은 걸 하고 있더라"며 서운함을 감추지 못했다.

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이를 들은 민호는 "형이 속상했던 거 같다"며 기안84의 마음을 헤아렸고, 배나라도 "이 말을 현무 형이 들으면 같이 뛰어줄 수도 있다"고 말했다.

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하지만 기안84는 "안 할 거 같다. 내가 몇 번 이야기해 봤는데 안 할 거 같다"며 고개를 저었다. 이어 "뛰지는 않고 춤만 추고 있다"며 '제1회 무지개 하계 수련회' 장기자랑 무대에서 전현무가 선보였던 아일릿 춤을 따라 해 웃음을 자아냈다.

이를 지켜보던 전현무는 "저거 체력 엄청 많이 빠진다"며 항변했고, 기안84는 "형이 자꾸 이상한 짓 안 하고 같이 달리기 제대로 했으면 좋겠다"며 솔직한 마음을 고백했다.

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이후에도 기안84는 배나라의 노래 실력에 감탄하다가 "이런 재능 있는 친구를 '펀런'이 데려갔다는 게.."라며 또다시 '펀런'을 언급했다.

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결국 전현무는 "또 욕하냐. '펀런'만 150번 이야기한다. 이미 죽어있는 크루를 왜 이렇게 죽이냐. 숨도 안 쉬고 있는데 계속 죽인다"며 폭발해 현장을 웃음바다로 만들었다.

이에 기안84는 "'펀런' 뒷담화하려고 모인 거다"라며 "욕하고 싶은데 명분이 필요하지 않겠냐"며 농담해 웃음을 안겼다.

그러면서 "나는 왜 기승전'펀런' 욕하고 있냐. 내가 좀 쌓인 거 같다. 너무 꼴 보기 싫었다. 기승전 욕해서 미안하다"고 사과했다.