'29kg 뼈만 남아 사망'..'링' 35세 아역 배우, 에이즈·약물 중독 충격 실체

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[스포츠조선 박아람 기자] 영화 '더 링(The Ring)'으로 잘 알려진 배우 데이비 체이스(35)의 아버지가 딸의 36번째 생일을 맞아 애틋한 추모의 뜻을 전했다.

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데이비 체이스의 아버지 존 슈월리어는 25일(현지시간) 데일리메일과의 인터뷰에서 "매일 딸을 생각한다. 하루도 빠짐없이 딸이 떠오른다"고 말했다.

그는 "내가 가지고 있는 데이비 체이스의 사진은 인터넷에서 출력한 것뿐"이라며 "전처가 나를 딸에게서 멀어지게 했기 때문"이라고 주장했다.

현재 데이비 체이스의 유해는 어머니 캐시가 보관하고 있으며, 캐시는 약 40만 달러(약 5억5000만 원) 규모로 알려진 딸의 유산을 관리하기 위해 법원에 유산관리인 지정도 신청한 상태다.

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존 슈월리어는 "딸은 너무 이른 나이에 세상을 떠났다"며 "오늘 생일을 맞아 생일을 축하한다고 말하고 싶고, 매일 네 생각을 하고 있다는 사실을 전하고 싶다"고 덧붙였다.

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한편 Page Six는 존 슈월리어의 주장과 관련해 캐시 측 변호인에게 입장을 요청했지만 답변은 나오지 않았다.

데이비 체이스의 유산과 관련한 법원 서류에서 캐시는 슈월리어가 현재 필리핀의 정확한 주소를 알 수 없는 곳에 거주하는 것으로 알고 있지만, 미국 네바다주 라스베이거스에는 부동산을 보유하고 있다고 주장했다.

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데이비 체이스는 지난 6월 16일 35세의 나이로 세상을 떠났다. 그는 수막염 진단을 받은 뒤 여러 건의 심각한 혈액 감염으로 패혈증이 발생했고, 결국 장기 기능이 멈추면서 사망했다.

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이후 로스앤젤레스 카운티 검시소는 공식 부검 결과를 통해 사망 원인을 후천성면역결핍증(AIDS)과 다약물 사용 장애(polysubstance use disorder)로 발표했다.

외신에 따르면 데이비 체이스는 말년 극심한 건강 악화를 겪은 것으로 알려졌다. 친구들은 생전 그의 체중이 약 75파운드(약 34kg)까지 줄어든 것으로 추정했으며, 아버지 존 슈월리어는 병원에서 본 딸의 체중이 65파운드(약 29.5kg) 정도였던 것으로 기억한다고 밝혔다. 다만 이 수치는 각각 친구들과 아버지의 개인적인 추정일 뿐이며, 공식적으로 확인된 체중은 공개되지 않았다.

당시 존 슈월리어는 뉴욕포스트와의 인터뷰에서 "부검 결과를 듣고 놀라지 않았다"며 "그동안 딸이 살아온 삶을 생각하면 어느 정도 예상했던 일"이라고 말했다.

그는 또 "데이비 체이스를 마지막으로 직접 본 것은 여섯 살 정도였을 때"라면서도 "성장하는 동안에는 전화로 연락을 주고받았다"고 회상했다.

이어 "오랜 세월 딸과 함께하지 못했다는 사실이 늘 마음속 깊은 공허함으로 남아 있었다"고 털어놨다.

앞서 알려진 바에 따르면 데이비 체이스의 시신은 화장됐으며, 유해는 어머니 캐시에게 전달됐다. 현재 유해는 미국 캘리포니아주 채츠워스에 있는 캐시의 자택에 안치돼 있다.

데이비 체이스는 말년 약물 중독으로 인해 미국 로스앤젤레스 다운타운의 대표적인 노숙인 밀집 지역인 '스키드 로(Skid Row)'에서 생활한 것으로 전해졌다.

그의 사망 소식이 알려진 뒤 10년 넘게 함께했던 매니저 존 라이언은 뉴욕포스트와의 인터뷰에서 자신과 데이비 체이스의 의붓자매 가이아 브라운이 1년 동안 사설 탐정을 고용해 데이비 체이스를 찾아 도움을 주기 위해 노력했다고 밝혔다.

존 라이언은 또 2025년 말 데이비 체이스가 스키드 로에서 극도로 야윈 모습으로 힘겹게 생활하는 것으로 추정되는 영상을 확인했다고 전했다.

한편 데이비 체이스는 1990년생으로 어린 시절부터 연기 활동을 시작한 배우다. 그는 2002년 개봉한 공포영화 '더 링(The Ring)'에서 사마라 모건 역을 맡아 강렬한 존재감을 드러내며 세계적인 주목을 받았다. 특히 TV 화면을 기어 나오는 장면은 영화사를 대표하는 공포 명장면 가운데 하나로 꼽힌다.

배우 활동뿐 아니라 성우로도 활약했다. 디즈니 애니메이션 '릴로 & 스티치'에서는 주인공 릴로의 목소리를 연기했으며, '센과 치히로의 행방불명' 영어 더빙판에서는 치히로 역을 맡아 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여줬다.

tokkig@sportschosun.com