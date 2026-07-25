'이상윤♥' 기희현, 열애 후 더 과감해졌다..비키니 몸매 '감탄'

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[스포츠조선 정유나 기자] 걸그룹 다이아 출신 기희현이 휴양지에서 완벽한 비키니 몸매를 뽐냈다.

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기희현은 25일 휴양지에서 여유로운 시간을 보내고 있는 근황을 공개했다.

공개된 사진 속 기희현은 푸른 바다와 이국적인 풍경을 배경으로 비키니를 입은 채 포즈를 취하고 있다. 군살 하나 없는 슬림한 몸매와 길쭉한 팔다리, 건강미 넘치는 자태가 시선을 사로잡았다.

한편 기희현은 지난달 23일 모델 이상윤과 '럽스타그램'으로 열애 사실을 공개했다.

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기희현은 2015년 걸그룹 다이아의 멤버로 데뷔해 리더와 메인 래퍼를 맡으며 활동했다. 이후 2016년 엠넷 오디션 프로그램 프로듀스 101에 출연해 뛰어난 랩과 퍼포먼스를 선보이며 주목받았지만 최종 순위 19위로 프로젝트 그룹 I.O.I 합류에는 아쉽게 실패했다. 현재는 다이아 활동 종료 후 연예기획사에서 직원으로 근무 중인 것으로 알려졌다.

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이상윤은 모델로 활동 중이며, 지난해 채널A 연애 예능 '하트페어링'에 출연하며 대중에게 얼굴을 알렸다.

jyn2011@sportschosun.com