정형돈 "KBS 떠난 후 '개콘' 갔더니 인사도 안 받아줘..배신자 취급"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 개그맨 정형돈이 KBS를 떠난 뒤 '배신자' 취급을 받았던 당시를 떠올렸다.

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25일 하하의 채널에는 '[ㅈㄸㄸ원정대6] 무한도전 VS ㅈㄸㄸ원정대'라는 제목의 영상이 공개됐다. 게스트로는 정형돈이 출연했다.

이날 양상국은 선배 정형돈에 대해 "우리가 볼 때는 되게 신 같았다. 예능 하는 진짜 잘 된 선배 느낌이었다"고 말했다. 김원효는 "'개그콘서트' 녹화할 때 올 일이 없는데 쓱 들어왔다. 그러면 다들 '정형돈이다!'라고 할 거 아니냐. 그런 거 약간 느끼려고 온 거 같기도 하다"고 농담했다.

이에 정형돈은 "너희들이 '놀면 뭐하니?' 이런 거 하는 거 다 나한테 감사하게 생각해야 한다. 내가 '개그콘서트'할 때 공채가 계약 끝나자마자 방송사 옮긴 최초의 개그맨"이라며 "공개코미디하면서는 최초다. 그 전에는 넘어간 사람도 없고, 안 보내주기도 했다"고 말했다.

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이어 "예능 해야겠다고 생각하고 '개그콘서트'를 관두고 '무한도전'으로 넘어갔는데 (KBS에서) 출연 정지였다"며 "몇 년 동안 수요일에 '개그콘서트'를 했으니까 할 게 없지 않냐. 그래서 수요일에 KBS에 갔는데 지금은 그런 거 없겠지만 그때는 인사를 안 시켰다"고 당시를 떠올렸다.

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그는 "2주 연속 갔더니 (김)대희 형이 불러서 '돈아, 오지 마라. 위에서 너 오면 배신자라고 인사도 받지 말라고 했다'고 하더라"고 털어놨다. 이를 들은 후배들은 "우리 때는 안 그랬다"며 놀라워했다.

하하는 "(KBS에서 했던)'상상플러스'는 하지 않았냐"고 물었고, 정형돈은 "당시 소속사에서 엄청나게 로비해서 그걸 푼 거다. '개그콘서트'에 가면 인사도 안 받아줬다"고 밝혔다.

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그러자 김원효는 "그래서 우리 때 와서 인사받으려고 왔구나"라며 농담했고, 정형돈은 "너희 급 인사 받아서 뭐 하냐"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.