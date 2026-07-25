박나래, 차량 뒷자리 성관계 의혹..“취재 들어가자 매니저 말 바꿔” (연예 뒤통령)

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[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 박나래와 전 매니저 사이의 갈등이 법적 공방으로 번진 가운데, 전 매니저가 제기한 사생활 관련 의혹을 둘러싼 논란도 이어지고 있다.

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지난 25일 유튜브 채널 '연예 뒤통령이진호'에서는 박나래 사건과 관련한 내용을 다뤘다.

이진호는 전 매니저가 추가적으로 언급한 내용 중 차량 뒷자리와 관련한 사생활 의혹이 있었다고 전했다.

그는 "저는 뒷자리 성관계 의혹 문제는 보도하면 안 된다고 생각한다"며 "왜냐하면 이 내용이 사실 확인된 게 아니다. 일방적인 주장이다"라고 말했다.

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이어 "그렇기 때문이 이 내용이 나갈 경우에는 사실이 아닐 경우에 박나래 씨에게 회복할 수 없는 치명적인 명예훼손을 야기하게 된다"며 "의혹이 있다고 보도해버리면 박나래 씨는 파렴치하게 매니저를 앞에 두고 그런 것을 하는 미친 사람이 되어 버리게 되는 거지 않나. 사적인 영역인데다가"라고 지적했다.

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이진호는 해당 의혹에 대해 취재를 진행했다며 전 매니저의 주장이 세 차례 바뀌었다고 주장했다.

그는 "전 매니저가 어떤 스타일이냐면 '당시에 그런 일이 없엇다고 하는데요?'라고 물었더니 '그때는 다른 남자와 있었을 때다' 이런 식으로 말을 바꾼다"라며 신빙성에 문제를 삼지 않을 수 없었다고 했다.

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다만 이진호는 "그는 이 내용을 가지고 진짜다 아니다라고 말하기 굉장히 조심스럽다"며 "왜냐면 이미 노동청에서 조사를 하고 있기 때문이다. 관련해서 결과가 나오면 제가 왜 그렇게 말씀 드렸는지 시청자분들에게 밝힐 것"이라고 했다.

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한편 박나래에게 회사 자금 유용 의혹을 폭로하겠다며 금품을 요구한 혐의를 받는 전 매니저 신모 씨가 지난 16일 구속됐다.

서울 용산경찰서는 신씨를 공갈미수와 업무상 횡령 혐의로 구속했으며, 신씨는 박나래 측에 회사 매출의 일부에 해당하는 금액을 요구하고 회사 자금 약 3000만 원을 빼돌린 혐의를 받고 있다.

앞서 박나래의 전 매니저 2명은 지난해 12월 박나래를 고소했으며, 박나래 측은 이들을 공갈미수 등 혐의로 맞고소했다. 박나래는 경찰 조사에서 제기된 의혹을 모두 부인한 것으로 알려졌다.

tokkig@sportschosun.com