유재석, 편식하다 아들 지호에 딱 걸렸다.."왜 아빠는 안 먹어요?"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 유재석이 자신의 편식 습관을 인정하며, 아들 지호의 논리에 두 손을 들었던 사연을 공개했다.

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25일 뜬뜬 채널에는 '여름 방학 특강은 핑계고｜EP.115'라는 제목의 영상이 공개됐다. 게스트로는 이동욱, 허경환, 김혜준이 출연했다.

이날 유재석은 SNS에서 유행 중인 마스카포네 치즈와 갈릭 솔트, 통아몬드, 꿀을 곁들인 복숭아를 보자 선뜻 손을 대지 못했다. 이를 본 이동욱은 "맨날 자기 먹는 것만 먹는다"며 유재석의 편식을 지적했다.

한입 맛본 유재석은 인상을 찌푸리며 "인기가 있는 데는 이유가 있다는 건 알지만, 복숭아는 본연의 맛이 좋은데 다른 맛이 해친다"고 솔직한 평가를 내놨다.

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이에 이동욱은 "이거 다 먹을 때까지 못 나가"라며 상황극을 펼쳤고, 유재석은 "'이거 다 안 하면 못 해' 이런 게 내가 제일 싫어하는 상황"이라고 말했다.

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이동욱은 "이런 이야기 지호한테 해본 적 있냐"고 물었고, 유재석은 "미치겠다. 잔소리 잘 안 하는데 이동욱처럼 이런 게 나도 모르게 있을 수 있다. 편식하면 음식 권유 하기는 하는데.."라며 말을 흐렸다.

그러자 이동욱은 "편식하지 말라고 말하고 싶은데 본인도 편식하니까 찔려서 말 못 하는 거다. '아빠도 안 먹잖아요'라고 하면 할 말이 없는 거다"라고 날카롭게 짚었다.

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이에 유재석은 "지호가 어렸을 때 '지호야, 골고루 먹어야지. 채소도 좀 먹어'라고 했더니 '왜 아빠는 안 먹어요?'라고 그래서 그냥 먹었다"며 아들의 논리에 졌던 일화를 털어놨다.

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이어 "이제는 애들이 내 말을 안 믿는다. 내 영상이 너무 많기 때문에 그걸 다 보고 안다"며 "너희들이 한 이야기를 애들이 다 듣는다"고 토로해 웃음을 안겼다.