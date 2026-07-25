정석원, 주변 시선에 울컥 "자존심 상해..돈 많이 못 벌지만 ♥백지영에 다 갚을 것"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 정석원이 아내 백지영을 향한 미안한 마음과 가장으로서의 자존심을 솔직하게 털어놨다.

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25일 백지영의 채널에는 '백지영이 눈 돌아가 당장 살고 싶다는 월세 5억 청담 럭셔리 직원 하우스'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 백지영, 정석원 부부는 청담동의 한 럭셔리 아파트에서 혼자 생활 중인 여성 제작진의 집을 방문했다.

제작진은 "내 꿈은 백지영이다. 너무 행복해 보인다"며 "원래는 능력 있는 사람을 만나야겠다고 생각했는데 촬영을 다니다 보니 이 부부는 항상 행복해 보였다. 그래서 이상형이 바뀌었다. 잘생긴 게 최고"라고 말했다. 이어 "정석원이 양치도 안 한 모습까지 행복해하는 백지영을 보면서 '저런 모습까지 사랑스러워 보여야 결혼하는구나'라는 생각이 들었다"고 덧붙였다.

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이에 백지영은 "중요한 게 있다. 유머 감각 코드가 맞아야 한다. 남편은 나한테 웃음이 많다고 하지만 나는 결혼하고 보니 내가 태어나서 제일 웃긴 사람하고 결혼했더라. 날마다 웃는다는 게 엄청 중요한 거다"라고 말했다.

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그러면서 "잘생긴 거랑은 다르다. 다들 알겠지만 남편이 나한테 얼마나 다정하게 해주냐. 아무리 잘생겨도 '너는 짖어라'하면서 무뚝뚝하면 잘생겼을 때 더 얄밉다. 남자는 정말 유머 감각이 있고 다정해야 된다. 사소한 걸 자꾸 표현하고 감사해하고, 미안하다고 말할 줄 알아야 한다"고 강조했다. 또 "주변을 보면 스펙 보고 결혼한 사람 많이 보는데 어떤 위기가 왔을 때는 서로 안 뭉쳐지더라"고 자신의 생각을 밝혔다.

이를 듣던 정석원은 결국 속마음을 털어놨다. 그는 "못 참겠다. 사람들이 그렇게 생각하지만 나도 남자가 자존심이 있다. 물론 지금 내가 돈은 많이 못 벌지만 연애할 때도 아내가 밥 사면 나도 밥 사야 되는 자존심이 있었다"고 말했다.

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이어 "그 자존심 때문에 너무 힘들다. 내가 다 갚을 거다. 눈을 빼서라도, 장기라도 팔아서 주고 싶을 정도로 자존심이 엄청 세다"라며 "그런데 아내한테는 게임이 안 된다. 뭘 해도 안 된다. 내가 장기 두 개 있는 거 하나 준다고 할 정도인데 남자로서 자존심이 상한다"고 솔직하게 고백했다.

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남편의 갑작스러운 고백에 웃음이 터진 백지영은 "내가 얼굴 이야기만 너무 해서 그런 것 같다"며 제작진에게 화살을 돌려 웃음을 안겼다.

정석원은 "가장으로서 책임감 있고 가슴이 끓어오르는 남자를 만나야 된다. 사람들한테는 (내가) 그렇게 안 보일 수도 있다"고 말했다.

그러자 백지영은 "전쟁이 나서 누가 날 공격한다고 하면 남편이 우리 가족을 목숨 걸고 지켜줄 거라는 믿음이 있다"며 굳은 신뢰를 드러냈다.

이에 정석원은 "자기한테 갚아야되는 거 다 계산해라. 진심으로 갚을 거다. 그런데 좀 오래 기다려라"라고 말해 웃음을 자아냈다.