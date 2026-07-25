'윤수영♥' 김지영, 출산 6일 만에 부기 싹..무려 7kg 감량 "내 몸에 무슨 일이?"

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[스포츠조선 정유나 기자] '하트시그널4' 출신 인플루언서 김지영이 출산 6일 만에 7kg을 감량한 근황을 공개했다.

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김지영은 25일 "너무 작은 물만두"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 갓 태어난 딸을 품에 안은 채 환한 미소를 짓고 있는 김지영의 모습이 담겼다. 사랑스러운 딸을 바라보는 모습에서 행복한 엄마의 미소가 고스란히 전해졌다.

특히 김지영은 출산한 지 얼마 되지 않았음에도 부기가 빠진 청순한 미모를 자랑해 눈길을 끌었다. 한층 홀쭉해진 얼굴과 수수한 비주얼이 팬들의 감탄을 자아냈다.

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김지영은 "출산 6일 차에 7kg이 빠졌어요. 내 몸에 무슨 일이 일어나고 있는 거지"라며 놀라운 몸 상태를 전해 시선을 모았다.

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한편 김지영은 지난 2월 국내 최대 유료 독서 모임 커뮤니티 트레바리 창업자 윤수영과 결혼식을 올렸다. 당초 4월 결혼을 계획했으나 임신 소식을 전하며 예식을 앞당겼고, 결혼과 임신 소식을 함께 알려 많은 축하를 받았다. 이후 지난 20일, 건강하게 첫딸을 품에 안으며 새로운 가족의 시작을 알렸다.

jyn2011@sportschosun.com