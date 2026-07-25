김원효, 과거 정형돈 호객한 삐끼였다..“♥심진화한테 숨기고 살았다 들켜”

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[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 김원효가 데뷔 전 부산 유흥가에서 호객 아르바이트를 했던 경험을 털어놨다.

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25일 공개된 채널 '하하PD'의 '무한도전 VS ㅈㄸㄸ원정대' 영상에서는 출연진들이 무명 시절의 다양한 에피소드를 나눴다.

이날 정형돈은 "2003년쯤 부산 서면에 놀러 갔다가 원효의 안내를 받고 나이트클럽에 들어간 적이 있다"며 "그때 호객 일을 하고 있었다"고 회상해 웃음을 자아냈다.

김원효도 이를 인정하며 "코미디언이 되기 전 서면 나이트거리에서 손님을 모으는 일을 했다"고 말했다.

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이어 그는 "어느 날 사람들이 한곳에 몰려 있길래 무슨 일이 생긴 줄 알았는데, 주변에서 '웨이러 미닛'을 외치고 있었다"며 당시 큰 인기를 끌던 정형돈의 '갤러리 정' 캐릭터를 실제로 거리에서 처음 봤던 순간을 떠올렸다.

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이에 하하가 "훌륭한 경험이다. 생계를 위해 했던 일 아니냐"고 위로했고, 김원효는 아내인 코미디언 심진화가 자신의 과거를 알게 된 계기를 공개했다.

그는 "내가 이 신분을 숨기고 살다가 와이프한테 어떻게 들킨 줄 아냐? 내가 과일을 정말 잘 깎는 거다"라고 노련한 칼솜씨를 숨길 수 없어 들통 났다고 털어놔 모두를 웃겼다.

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출연진이 이유를 묻자 "호객만 한 게 아니라 주방 일도 함께 했다"며 "부부끼리 밥 먹고 치울 때도 그냥 치우면 되는데 빈 병을 손가락마다 집어서 금방 정리했다"고 설명했다.

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이에 정형돈은 "원효와 술을 마시면 안주도 빨리 나오고 자리 정리도 순식간에 끝난다"고 농담을 던져 현장을 웃음바다로 만들었다.

한편 김원효는 2011년 심진화와 결혼해 연예계 대표 원앙부부로 사랑받고 있다.

tokkig@sportschosun.com