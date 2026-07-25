음바페와 벨링엄이 함께 나선 'FC 27'…새 소셜 모드 앞세워 9월 출격

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EA의 대표 축구 게임 시리즈가 새로운 소셜 공간을 앞세운 'EA 스포츠 FC 27'로 돌아온다.

EA는 신작 축구게임 'EA 스포츠 FC 27'(이하 'FC 27')의 첫 게임플레이를 공개하고, 오는 9월 25일 전 세계에 출시한다. 기존 경기 중심의 플레이에 이용자들이 함께 어울릴 수 있는 새로운 소셜 모드 'The Grounds'를 더한 것이 이번 신작의 가장 큰 변화다.

이와 함께 레알 마드리드에서 함께 뛰고 있는 킬리안 음바페와 주드 벨링엄이 'FC 27' 얼티밋 플러스 에디션의 글로벌 커버를 장식한다. 음바페는 스탠다드와 얼티밋, 얼티밋 플러스 등 3개 에디션의 커버 모델로 나서며, 벨링엄은 EA 스포츠 FC 시리즈에서 세 번째 커버 모델로 선정됐다. 레알 마드리드 팀 동료가 FC 시리즈의 커버를 함께 장식한 것은 이번이 처음이다.

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'FC 27'에서 가장 눈에 띄는 신규 콘텐츠는 'The Grounds'다. 캐주얼한 경기부터 경쟁 플레이까지 즐길 수 있는 일종의 축구 소셜 공간으로, 이용자는 축구 문화에서 영감을 얻은 3개 구역을 탐험하며 자신의 선수를 성장시킬 수 있다. 킬리안 음바페를 비롯해 클로이 켈리, 파울로 디발라, 알렉스 헌터 등이 멘토로 등장한다.

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EA는 이를 통해 단순히 경기를 선택해 플레이하는 기존 축구 게임의 틀에서 벗어나 이용자들이 하나의 공간에서 만나고, 선수를 육성하며 다양한 축구 콘텐츠를 경험할 수 있도록 한다는 계획이다.

커리어 모드의 핵심인 이적시장도 크게 바뀐다. 실제 축구 이적 플랫폼인 'TransferRoom'을 기반으로 선수 가치뿐 아니라 구단의 구매력과 선수 잠재력, 평점, 최근 경기력 등을 반영하도록 했다. 새로운 협상 방식과 경쟁 입찰 시스템을 도입해 실제 축구 이적시장에 가까운 환경을 구현하는 데 초점을 맞췄다.

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FUT(Football Ultimate Team)에는 새로운 수집 콘텐츠 'FUT Gallery'가 추가된다. 과거와 현재의 선수 아이템을 클럽과 리그, 국가, FUT 캠페인 등에 따라 수집해 세트를 완성하고, 갤러리 레벨(Gallery Level)을 높여 보상을 획득하는 방식이다.

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실제 경기 플레이도 손봤다. 커뮤니티의 의견을 반영해 코너킥 시스템을 비롯해 공격 AI의 공간 인식과 움직임, 수비 AI의 밸런스 등을 개선했다. 특히 선수들의 움직임과 공격 전개를 보다 자연스럽게 구현하는 데 초점을 맞췄다.

라이선스 규모도 여전히 시리즈 최대 강점 가운데 하나다. 'FC 27'에는 800개 이상의 클럽 및 국가대표팀과 130개 이상의 경기장, 35개 이상의 리그, 2만1000명 이상의 선수가 등장한다.

존 셰퍼드 EA 스포츠 FC 부사장 겸 총괄 매니저는 "'FC 27'은 모든 플레이어가 더욱 다양한 방식으로 축구를 즐길 수 있도록 설계됐다"며 "커뮤니티 피드백을 반영한 게임플레이 개선은 물론 FUT Gallery, 개편된 커리어 모드 이적시장, 새로운 소셜 모드 The Grounds를 통해 플레이어들이 축구를 즐기고 서로 교류하는 경험까지 한층 확장하고자 했다"고 말했다.

'FC 27'은 오는 9월 25일 PS5(플레이스테이션5), PS4, X박스 시리즈 X|S, X박스 원, PC, 닌텐도 스위치, 닌텐도 스위치2로 출시될 예정이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com