'에픽세븐', 여름 시즌 한정 영웅 '오브' 업데이트

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스마일게이트의 모바일 턴제 전략 RPG '에픽세븐'에 2026년 여름 시즌 한정 영웅 '오브'가 합류했다.

'에픽세븐'은 여름 시즌 한정 영웅 '오브'를 새롭게 업데이트했다. 오브는 2026년 여름 특별 서브스토리 '숨은 안쪽까지 보여줘'의 주요 등장인물로, 스쿠기헤임의 정보상 '비르기타'의 조수이자 사진사다. 비르기타와 함께 그림자 엘프의 왕 '하르세티'의 행적을 추적하는 여행에 나서며, 해안을 조사하던 중 자신 안에 잠들어 있던 욕망을 깨닫게 되면서 새로운 이야기가 펼쳐진다.

사진사라는 캐릭터의 특징은 전투에서도 그대로 드러난다. 오브는 적의 전투 흐름을 방해하는 데 특화된 영웅으로, 세 번째 스킬 '영원한 찰나'를 사용하면 적을 사진 프레임 안에 고정한다는 콘셉트로 강화 효과 2개를 해제하고 '경직'과 '속박'을 발생시킨다. 이를 통해 적의 행동 게이지를 고정시켜 움직임을 제한할 수 있다.

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생존 능력도 갖췄다. 전투 중 '은폐' 상태로 변해 공격 대상으로 지정되지 않으며, 두 번째 스킬과 연계하면 스킬 대미지 무효 효과까지 얻을 수 있다. 두 번째 스킬 '필름 피에스타'는 아군 전체에게 높은 확률로 '쇄도'를 발생시켜 공격 능력을 보완한다. 쇄도는 공격한 대상에게 고정 피해를 추가로 발생시키는 강화 효과다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com