두 달 만에 돌아오는 LCK CL…27일부터 플레이오프 경쟁 재개

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약 두 달간의 휴식기를 마친 '2026 LCK 챌린저스 리그'(LCK CL)가 플레이오프 진출 경쟁을 재개한다.

'리그 오브 레전드' 공식 2군 리그인 LCK CL은 27일부터 정규시즌 3라운드에 돌입한다. 1~2라운드 성적에 따라 10개 팀이 '챌린지 그룹'과 '트라이얼 그룹'으로 나뉜 가운데, 남은 3~4라운드 결과를 통해 플레이인과 플레이오프 진출팀을 가린다.

지난 5월 29일 2라운드가 마무리된 가운데 상위권인 챌린지 그룹에는 1위 T1 이스포츠 아카데미를 비롯해 디플러스 기아, 농심 레드포스, KT 롤스터, DN 수퍼스가 이름을 올렸다. 트라이얼 그룹에는 키움 DRX, BNK 피어엑스, 한화생명e스포츠, 한진 브리온, 젠지 글로벌 아카데미가 포함됐다.

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3~4라운드는 각 그룹 내 더블 라운드 로빈 방식으로 진행된다. 챌린지 그룹 1~2위는 플레이오프 2라운드에 직행하고, 3~4위는 플레이오프 1라운드에 진출한다. 챌린지 그룹 5위와 트라이얼 그룹 1~3위는 플레이인을 통해 플레이오프 진출권을 다툰다. 트라이얼 그룹 4~5위는 정규시즌을 끝으로 시즌을 마친다.

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경기 일정과 운영 방식에도 변화가 생긴다. 3라운드부터 매주 월~금요일 경기가 열리며, 월~화요일에는 오후 5시와 7시 각각 생방송 경기가 진행된다. 수~금요일에는 오후 2시부터 두 경기씩 비방송으로 동시에 치러지고, 이 가운데 일부 경기는 '쿠로' 이서행 해설이 코스트리밍 한다.

LCK에서 먼저 선보인 '코치 보이스'도 LCK CL에 새롭게 도입된다. 선수와 코치가 전용 음성 채널을 통해 경기 중 실시간으로 소통하는 방식으로, 유망주들의 경기력 향상과 성장을 지원하기 위한 제도다.

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특히 LCK컵에서 운영된 코치 보이스와 달리 밴픽 종료 직후부터 경기 종료까지 횟수와 시간 제한 없이 사용할 수 있다. 정규시즌 3~4라운드는 물론 플레이인과 플레이오프 전 경기에 적용된다.

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3라운드의 첫 경기는 27일 오후 5시 열리는 챌린지 그룹 T1 이스포츠 아카데미와 농심 레드포스의 맞대결이다. 이어 오후 7시에는 트라이얼 그룹 젠지 글로벌 아카데미와 BNK 피어엑스가 만난다. 28일에는 오후 5시 한화생명e스포츠와 한진 브리온, 오후 7시 KT 롤스터와 디플러스 기아가 각각 맞붙는다.

오는 8월 14일부터 사흘간 열리는 'LCK 로드쇼 2026 T1 홈그라운드'에서도 LCK와 함께 LCK CL 경기가 펼쳐진다. 14일 낮 12시 T1 이스포츠 아카데미와 디플러스 기아가 맞붙고, 16일 낮 12시에는 T1 이스포츠 아카데미와 DN 수퍼스가 대결한다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com